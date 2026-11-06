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Yucatán / Sucesos

Hombre con máscara de payaso propina brutal golpiza a poblador de Xbec en Buctzotz

Un habitante de la comisaría de X'Bec fue golpeado por un hombre, quien llegó con una máscara de payaso a su domicilio.

Por Concepción Noh

6 de nov de 2026

1 min

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Payaso agrede a un poblador de Xbec en Buctzotz
Payaso agrede a un poblador de Xbec en Buctzotz / Especial

Un clima de tensión se vive en la comisaría de X’bec en el municipio de Buctzotz luego de que un solitario individuo disfrazado con una siniestra máscara de payaso irrumpiera la tranquilidad del lugar para perpetrar una agresión en contra de un vecino muy querido por la comunidad.

Los hechos se registraron en el interior de un predio situado en esta comunidad cuando el joven Juanito, estimado por los pobladores por su carácter respetuoso y pacífico, se encontraba en su domicilio y escuchó que llamaban a la puerta de manera insistente.

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Sin imaginar lo que le esperaba, el joven acudió a abrir. Al cruzar el umbral, se topó de frente con un sujeto embozado con una grotesca máscara de payaso.

Sin mediar palabra ni motivo aparente, el agresor se le fue encima y le propinó una brutal golpiza que lo mandó directo al suelo, dejándolo semiinconsciente.

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Cumplido su cometido, el atacante corrió hacia una motocicleta de color negro que tenía estacionada a las puertas del inmueble y emprendió la huida a toda velocidad con rumbo desconocido, perdiéndose entre las brechas de la zona.

Los gritos alertaron a Luis, hermano de la víctima, quien de inmediato salió a ver qué pasaba. Al llegar, se encontró a Juanito tendido sobre el piso, con múltiples contusiones, por lo que llamó a paramédicos para auxiliarlo.

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