¿Vas a cruzar el Puente Nichupté? Conoce el reglamento, horarios y velocidad máxima

Con el inicio de la primera fase de operación del Puente Nichupté, autoridades difundieron información prioritaria para quienes transiten por esta nueva vía de conexión entre el centro de Cancún y la zona hotelera.

El objetivo, señalaron, es mantener una circulación ordenada y segura, por lo que exhortaron a la ciudadanía a respetar la señalización, los semáforos instalados en el puente y las indicaciones viales durante el cruce.

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De acuerdo con la información publicada, la velocidad máxima permitida será de 60 kilómetros por hora, mientras que el tiempo estimado de cruce sobre el cuerpo lagunar será de aproximadamente nueve minutos.

Asimismo, se reiteró el llamado a conducir con precaución y planificar el trayecto, especialmente ante la operación del carril reversible.

Reglamento y puntos clave para circular en el Puente Nichupté

Velocidad máxima: 60 km/h.

60 km/h. Tiempo estimado de cruce: aproximadamente 9 minutos.

aproximadamente 9 minutos. Vehículos de emergencia: circulación permitida las 24 horas del día.

circulación permitida las 24 horas del día. Horario de operación (hasta el 25 de mayo): de 4:30 a 00:00 horas.

de 4:30 a 00:00 horas. Vehículos de carga: tránsito no permitido.

tránsito no permitido. Motocicletas: solo se permite el tránsito a unidades con cilindraje mayor a 600 cc.

solo se permite el tránsito a unidades con cilindraje mayor a 600 cc. Bicicletas: únicamente podrán transitar en el carril asignado.

únicamente podrán transitar en el carril asignado. Ciclovía: no se permite la circulación de vehículos eléctricos.

no se permite la circulación de vehículos eléctricos. Cierre de ciclovía: se cerrará con vientos superiores a 40 km/h.

se cerrará con vientos superiores a 40 km/h. Carril reversible: es indispensable respetar los semáforos que indican qué carril está abierto o cerrado.

Las autoridades reiteraron que respetar la señalización contribuirá a un tránsito seguro para todas y todos, al tiempo que invitaron a la población a manejar con precaución y disfrutar el cruce por esta nueva infraestructura

Información para circular