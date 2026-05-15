Repunta la viruela símica en la Península: hay ocho contagios confirmados en Yucatán durante 2026

La viruela símica volvió a ganar terreno en la Península de Yucatán y encendió nuevamente las alertas sanitarias en la región. En apenas un año, los contagios confirmados pasaron de dos a 15 casos, un incremento de 650% que colocó a Yucatán como la segunda entidad con más pacientes diagnosticados en México.

El más reciente Informe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la semana epidemiológica 17 —con datos actualizados hasta el 9 de mayo—, dice que Yucatán acumula ocho casos confirmados de Mpox, nombre oficial de la enfermedad, mientras Quintana Roo registra siete. Campeche permanece sin contagios detectados hasta ahora.

El repunte mantiene a la Península entre las regiones con mayor circulación del virus en el país, sólo detrás de la Ciudad de México, que concentra 24 casos confirmados durante el 2026. A nivel nacional, México suma actualmente 48 contagios.

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Las cifras reflejan un crecimiento acelerado en Yucatán. Apenas a finales de marzo el estado reportaba cuatro pacientes positivos; en poco más de un mes la cifra se duplicó, mientras la vigilancia epidemiológica se mantiene activa ante la posibilidad de nuevos casos.

Según los reportes oficiales, durante la última semana epidemiológica Yucatán añadió dos nuevos contagios y Quintana Roo uno más. Los pacientes acudieron a consulta médica tras presentar síntomas característicos de la enfermedad, como fiebre, inflamación de ganglios, dolor muscular y lesiones cutáneas.

Después de la valoración clínica, personal de salud tomó muestras de las lesiones para análisis de laboratorio, donde posteriormente se confirmó el diagnóstico positivo. Los pacientes fueron enviados a aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica y seguimiento epidemiológico para evitar nuevas cadenas de transmisión.

Alta movilidad

Autoridades federales señalaron que varios de los casos detectados mantienen antecedente de contacto con personas provenientes del extranjero, situación que continúa marcando el comportamiento de la enfermedad en entidades con alta movilidad turística e internacional, como Yucatán y Quintana Roo.

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Especialistas consideran que el flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros en la Península incrementa el riesgo de importación de casos y favorece la circulación del virus en destinos turísticos.

Aunque a nivel nacional los contagios muestran una reducción respecto al 2025 —cuando se habían acumulado 117 casos para el mismo periodo— el comportamiento en la Península mantiene preocupación entre autoridades sanitarias por el aumento sostenido de pacientes.

Desde la aparición de la enfermedad en México en el 2022, Yucatán ha acumulado alrededor de 183 casos confirmados de Mpox, convirtiéndose en una de las entidades con mayor historial de contagios desde el brote internacional registrado hace cuatro años.

La Mpox es una enfermedad viral que puede transmitirse mediante contacto físico estrecho con personas infectadas, fluidos corporales o lesiones cutáneas. Aunque la mayoría de los casos evolucionan favorablemente, especialistas advierten que el diagnóstico oportuno resulta clave para evitar complicaciones y contener brotes.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud federal confirmó que durante 2026 no se han registrado defunciones relacionadas con la enfermedad en México.