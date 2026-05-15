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Quintana Roo / Riviera Maya

Reportan serie de apagones durante la madrugada en Felipe Carrillo Puerto

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha informado sobre lo ocurrido.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

15 de may de 2026

1 min

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La falla en el servicio generó molestias entre ciudadanos
La falla en el servicio generó molestias entre ciudadanos / Justino Xiu Chan

Una serie de apagones en el servicio de energía eléctrica se registró en horas de la madrugada de este viernes en diferentes puntos de Felipe Carrillo Puerto lo que vino a provocar una serie de molestia entre los usuarios.

De acuerdo a información que se puso indagar en las horas de la madrugada se registraron por lo menos cinco cortes en el suministro eléctrico cuando la ciudadanía se encontraba descansando.

En Yucatán se han registrado diferentes apagones a lo largo de 2026.

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Los cortes generaba que los equipos electrodomésticos se apagaban y se encendían, con el riesgo de dañarse. E incluso fue la misma situación de los aires acondicionados que se encontraban encendidos en esos momentos debido al intenso calor.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha informado sobre lo ocurrido situación que pudo en jaque a los usuarios, y que han venido denunciado en las redes sociales.

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