Reportan serie de apagones durante la madrugada en Felipe Carrillo Puerto

Una serie de apagones en el servicio de energía eléctrica se registró en horas de la madrugada de este viernes en diferentes puntos de Felipe Carrillo Puerto lo que vino a provocar una serie de molestia entre los usuarios.

De acuerdo a información que se puso indagar en las horas de la madrugada se registraron por lo menos cinco cortes en el suministro eléctrico cuando la ciudadanía se encontraba descansando.

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Los cortes generaba que los equipos electrodomésticos se apagaban y se encendían, con el riesgo de dañarse. E incluso fue la misma situación de los aires acondicionados que se encontraban encendidos en esos momentos debido al intenso calor.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha informado sobre lo ocurrido situación que pudo en jaque a los usuarios, y que han venido denunciado en las redes sociales.