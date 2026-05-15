Día del Maestro en Campeche: docentes enfrentan inseguridad, sobreocupación y falta de plazas

Actualmente, los docentes de la Entidad suelen enfrentarse a múltiples problemáticas relacionadas a factores sociales, como la sobreocupación de plazas o la escasez de demanda profesional, así como otros relacionados con la falta de seguridad dentro y fuera de los planteles, sumada a la informalidad laboral que genera una competencia injusta.

En el marco del Día del Maestro, de acuerdo con el Expediente de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Campeche, durante el ciclo escolar de 2024 a 2025, se contó con un registro de 17 mil 226 docentes activos de todos los niveles educativos.

Dentro de ese mismo periodo a través del Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en Campeche se re gistraron 663 alumnos activos en ramas de la educación, así como 163 egresados y 108 titulados.

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Para el ciclo anterior, correspondiente al 2023 a 2024, la matrícula total en el Estado fue de 678, donde salieron 104 egresados y 94 titulados, mientras que un ciclo atrás, entre 2022 y 2023, el total de población estudiantil en ciencias de la educación fue de 370, egresaron 70 y se titularon solo 47, con un total de egresados en los últimos tres años de 337 así como de 249 ti tulados en Campeche.

Por otra parte, en el Anexo Estadístico del Informe de Gobierno Estatal, respecto al apartado de alumnos inscritos, egresados y titulados de los posgrados con mayor demanda correspondiente al último ciclo escolar, es posible ver que la docencia ni siquiera se encuentra entre las más solicita das como licenciatura; sin embargo, adquiere protagonismo en las maestrías y doctorados.

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Basado en lo anterior, POR ESTO! buscó la opinión de algunos docentes de educación básica de la Entidad, como la maestra Margarita Ancona, quien afirmó que la docencia es una profesión que muy pocos suelen apreciar y que se busca más como una alternativa que como una carrera, sobre todo para las ramas superiores o especialidades, dado que “es más fácil hacer uno o dos años de estudio para sentirse profesor que ejercerlo de verdad con los años de estudio y procesos merecidos”.

Por otra parte, en las problemáticas recientes de temas de inseguridad, maltrato y amenazas dirigidas hacia los educadores de la entidad, el docente Isaías comentó que “Es lamentable que los encargados de enseñar a los jóvenes sobre las ciencias y los valores sean los mismos que se enfrentan a una carencia social como la falta de protección”.