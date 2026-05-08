Día de las Madres en Cancún: Mejores lugares y actividades para celebrar

El Día de las Madres, celebrado cada 10 de mayo, es una de las fechas más importantes para las familias mexicanas, y en Cancún existen múltiples opciones para festejar sin necesidad de gastar de más o acudir a lugares saturados.

Desde un plan tranquilo frente al mar hasta un paseo cultural o una tarde en familia, estos son algunos de los mejores sitios para celebrar a mamá en la ciudad.

Playas públicas para un día relajado

Cancún cuenta con varias playas de acceso público ideales para disfrutar del mar, caminar por la orilla y pasar un día tranquilo en familia. Este plan es perfecto para quienes desean convivir al aire libre y aprovechar el clima.

La recomendación es llegar temprano para encontrar buen espacio, llevar agua, snacks y protección solar.

Malecón Tajamar para caminar y convivir

Uno de los puntos favoritos para un plan tranquilo es el Malecón Tajamar, donde las familias suelen reunirse para caminar, hacer ejercicio, descansar y disfrutar de la vista de la laguna.

Además, es una opción accesible para quienes buscan celebrar sin complicaciones y con ambiente familiar.

Noticia Destacada Playas perfectas para visitar con mamá en Yucatán este 10 de mayo

Parque de Las Palapas para un ambiente familiar

El Parque de Las Palapas es uno de los lugares más tradicionales de Cancún para reunirse en familia. Es ideal para pasear, disfrutar del ambiente nocturno y aprovechar el espacio abierto para convivir.

Durante el fin de semana del 10 de mayo suele haber mayor afluencia, por lo que se recomienda acudir con tiempo.

Puerto Cancún y zonas de muelle para ver el atardecer

Para quienes buscan un plan más tranquilo y con buena vista, algunas zonas cercanas a muelles y puntos abiertos en Puerto Cancún se han vuelto una opción atractiva para disfrutar del atardecer, tomar fotos familiares y pasar un momento especial.

Es un plan ideal para quienes quieren una salida breve pero significativa.

Noticia Destacada Día de las Madres en Campeche: Bolsas, tazas y peluches, lo más vendido en el Mercado Principal

Un picnic en parques y áreas verdes

Organizar un picnic es una opción sencilla, económica y significativa. En Cancún existen parques y espacios abiertos donde se puede llevar comida preparada en casa y disfrutar de un momento especial en familia.

Este tipo de plan es ideal para evitar lugares saturados y pasar tiempo de calidad.

Un recorrido por el centro de Cancún

Caminar por el centro, visitar parques, tomar fotos y recorrer puntos tradicionales de la ciudad puede ser una opción distinta para celebrar. Es un plan práctico para quienes desean un ambiente más local y familiar.

Además, puede complementarse con un postre o una bebida para cerrar el día.