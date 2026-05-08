Día de las Madres en Campeche: Bolsas, tazas y peluches, lo más vendido en el Mercado Principal

A dos días de la celebración del Día de las Madres, comerciantes del mercado principal Pedro Sainz de Baranda comenzaron a prepararse con mercancía, promociones y nuevas inversiones, con la esperanza de incrementar sus ventas durante una de las fechas más importantes para el comercio local.

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Entre pasillos llenos de bolsas, tazas, peluches, chocolates, ropa y artículos de regalo, locatarios señalaron que las expectativas para este 10 de mayo son positivas, aunque reconocen que en algunos años apenas logran recuperar lo invertido.

Cristina, una de las comerciantes entrevistadas, comentó que espera recuperar la inversión tan siquiera, luego de invertir alrededor de dos mil pesos en mercancía para esta temporada. Señaló que los productos más buscados por los clientes son las batas y ropa ligera, debido a las altas temperaturas que se registran actualmente en la capital campechana.

Por su parte, Yari indicó que realizó una inversión cercana a los 15 mil pesos en bolsas y regalos para mamá, con precios desde los 200 pesos. Reconoció que en ocasiones las ganancias son limitadas, aunque confía en que este año el movimiento comercial mejore.

Sí ha salido la inversión o queda ahí tablas a veces, expresó.

Mientras tanto, doña Marina destacó que los artículos más solicitados son los peluches, tazas y bolsas de dama, productos tradicionales que cada año mantienen alta demanda previo al 10 de mayo.

En otro de los locales, Fátima Ordóñez aseguró que esperan buenas ventas y llamó a la ciudadanía a acudir al mercado principal, donde, afirmó, existe una amplia variedad de regalos accesibles para todos los bolsillos.

Esperamos que venga la gente a comprar porque hay mucha variedad, comentó.

Además de los regalos, algunos comerciantes también ofrecen productos refrescantes para enfrentar las altas temperaturas, como la tradicional ciruela preparada, muy buscada por quienes recorren el mercado.

Pese al intenso calor que se vive en Campeche, los locatarios continúan trabajando largas jornadas para aprovechar la temporada y mejorar sus ingresos en una de las fechas comerciales más importantes del año.

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JGH