Motociclista muere tras ser impactado por camión de carga en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo

Fatal accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado sobre la avenida Cobá, a la altura del cruce con avenida Bonampak y en dirección de salida de la zona hotelera de Cancún, dejó como saldo a un motociclista sin vida, luego de ser impactado por una pesada unidad perteneciente a la tienda Home Depot.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo de carga circulaba sobre la transitada arteria cuando presuntamente se distrajo al volante y terminó arrollando al motociclista. Tras el fuerte impacto, la víctima salió proyectada varios metros hasta caer violentamente sobre el pavimento, sufriendo lesiones de gravedad.

Testigos que presenciaron el percance corrieron para auxiliar al lesionado y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Mientras tanto, el operador de la pesada unidad avanzó algunos metros y posteriormente descendió del vehículo en espera de las autoridades.

Minutos después arribaron paramédicos y cuerpos de emergencia; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales debido a las severas heridas sufridas durante el accidente.

En un principio, trascendió que la víctima podría tratarse de un elemento activo de la Policía Turística de Cancún, versión que generó movilización y expectativa entre corporaciones de seguridad. No obstante, minutos más tarde las autoridades confirmaron que el fallecido no pertenecía a dicha corporación, aunque sí era familiar cercano de un integrante de la Policía Turística.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Turística para permitir las labores de los peritos y agentes ministeriales. También acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

El conductor de la unidad involucrada fue asegurado y trasladado en calidad de detenido ante las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación jurídica y el deslinde de responsabilidades derivadas de este lamentable hecho.

El accidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular en la zona durante varias horas, mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales.