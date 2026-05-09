Mujer resulta herida tras brutal choque entre auto y camioneta en Tulum

Un aparatoso accidente vehicular registrado en el cruce de la avenida Kukulkán con calle Mercurio Poniente, en la colonia Maya de Tulum, dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales de consideración en dos unidades involucradas.

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El percance fue reportado a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a cuerpos de seguridad y paramédicos hasta la zona, donde encontraron severamente dañados un vehículo Nissan Versa color blanco, con placas URG602N, y una camioneta Hyundai Creta color gris, con matrícula URH086N.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la conductora del Nissan Versa presentó lesiones derivadas del impacto y de la activación de las bolsas de aire, además de molestias ocasionadas por el cinturón de seguridad. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la femenina lesionada, mientras elementos de tránsito realizaban el acordonamiento del área para evitar otro incidente.

El Nissan Versa terminó con fuertes daños en toda la parte frontal, evidenciando la magnitud del impacto. En tanto, la camioneta Hyundai Creta presentó afectaciones principalmente en el costado derecho, luego de la colisión ocurrida en uno de los cruces con constante flujo vehicular dentro de la colonia Maya.

Información preliminar señala que presuntamente el conductor de la camioneta Hyundai habría ignorado la señal de alto al incorporarse a la avenida Kukulkán, lo que provocó que fuera impactado por el Nissan Versa que circulaba con preferencia de paso. Sin embargo, serán las autoridades de tránsito quienes determinen oficialmente las responsabilidades correspondientes tras el peritaje del accidente.

El hecho generó tránsito lento durante varios minutos en la zona, mientras se desarrollaban las labores de atención y retiro de las unidades siniestradas. Vecinos y comerciantes cercanos señalaron que ese cruce ha sido escenario constante de accidentes debido a la falta de precaución de algunos conductores y al exceso de velocidad con el que circulan varios vehículos en esa vialidad.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los señalamientos de tránsito y conducir con precaución, especialmente en intersecciones de alta circulación como la avenida Kukulkán, donde frecuentemente se registran percances que ponen en riesgo a conductores y peatones.

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JGH