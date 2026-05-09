Aparatoso accidente en Chetumal termina con vehículos destrozados y nueve lesionados

La tarde de este sábado se registró un fuerte accidente en el cruzamiento de la avenida Erick Paolo Martínez con Laguna Om, en la colonia Lagunitas, que dejó al menos nueve personas atendidas por paramédicos.

Noticia Destacada Mujer resulta herida tras brutal choque entre auto y camioneta en Tulum

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad Chevrolet intentó realizar una vuelta en U para cambiar de carril sobre la avenida Erick Paolo Martínez, sin percatarse de que circulaba una camioneta perteneciente a una empresa constructora. Dicha camioneta transportaba a varias personas en la parte posterior, quienes salieron proyectadas tras el impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja y UREM atendieron a los lesionados y trasladaron a varios hospitales. / Fernando Baeza

Derivado del choque, la camioneta se desvió hacia su derecha hasta quedar sobre la banqueta, donde terminó impactada contra un árbol. Por su parte, la unidad Chevrolet fue proyectada contra un auto Pointer que se encontraba estacionado, al cual le ocasionó severos daños, y tras el rebote terminó en sentido contrario sobre la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja y de la Unidad de Respuestas a Emergencias Médicas, UREM, brindaron atención a nueve personas en el lugar. Varias de ellas requirieron ser trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica especializada.

Ambas unidades involucradas fueron remolcadas a un corralón, mientras que personal de Tránsito realizó las diligencias correspondientes en la zona para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH