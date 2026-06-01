Alcohol y venta de animales persisten en el tianguis de la Región 100 de Cancún pese a operativos

La venta de bebidas alcohólicas y la comercialización de animales continúan registrándose en el tianguis de la Región 100, uno de los mercados sobre ruedas más concurridos de Benito Juárez, pese a los operativos realizados por distintas autoridades. Comerciantes ofrecen cerveza preparada y otros productos alcohólicos a plena vista de los visitantes, mientras que también se observan mascotas exhibidas para su venta.

A lo largo de los pasillos del sitio es posible encontrar diversos puestos donde se expenden caguamas preparadas, micheladas y vasos de licor de gran tamaño, cuyos precios oscilan entre 80 y 120 pesos. La actividad se desarrolla durante la jornada dominical sin aparente restricción y en presencia de cientos de personas que recorren el lugar, según compradores inconformes.

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La oferta de estas bebidas convive con el tránsito de familias completas que acuden a realizar adquisición de ropa, alimentos, herramientas, artículos de segunda mano y otros productos.

Inconformes comentaron que la presencia de consumidores ingiriendo alcohol en espacios abiertos forma parte del panorama habitual en este mercado.

Aunque autoridades municipales han informado en distintas ocasiones sobre la realización de acciones de supervisión en tianguis de la ciudad, vendedores y asistentes señalaron que cada semana se repiten situaciones similares relacionadas con la venta de bebidas embriagantes.

Las mascotas son exhibidas en jaulas diminutas y expuestas al calor / POR ESTO!

A esta situación se suma la comercialización de animales. Hace algunas semanas, personal de Ecología intervino tras denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales sobre la presunta venta de pequeños lagartos y otras especies cuya comercialización está regulada por la legislación ambiental.

Durante aquella revisión fueron asegurados algunos ejemplares; sin embargo, ayer continuó observándose la oferta de ejemplares domésticos en diversos puntos del mercado. Entre ellos había conejos, peces y otras mascotas mantenidas en jaulas o recipientes de reducidas dimensiones.

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Las especies permanecían expuestas durante varias horas a las altas temperaturas características de la temporada, así como al constante flujo de compradores que recorren el lugar.

La comercialización de fauna en mercados y tianguis ha sido objeto de observaciones por parte de agrupaciones defensoras de los animales, las cuales han señalado la necesidad de reforzar medidas que garanticen condiciones adecuadas para su resguardo, así como bienestar.