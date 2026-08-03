Nueva ruta MOBI “Kilómetro 0” en Cancún: Conoce todo sobre la prueba piloto

Como parte de la expansión del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), se pondrá en marcha a mediados de agosto la prueba piloto de la ruta “Kilómetro 0" una vez concluida la fase de evaluación de la ruta “Puente Nichupté”.

Este nuevo recorrido atenderá 173 colonias, beneficiará a 159 mil 449 habitantes y busca reducir entre 20 y 50 minutos los tiempos de traslado hacia la zona hotelera.

Noticia Destacada Transporte MOBI ampliará su ruta con "Kilómetro 0" en Cancún a partir de agosto

¿Dónde comenzará la nueva ruta “Kilómetro 0" en Cancún?

Iniciará en el fraccionamiento Cielo Nuevo e ingresará por el kilómetro cero de la zona hotelera; siendo un recorrido de 67 kilómetros, considerando viaje de ida y vuelta, con una frecuencia estimada de paso de 11 minutos.

Rafael Hernández Kotasek, director del Imoveqroo, informó que las unidades del sistema cuentan con capacidad para transportar hasta 80 pasajeros y están equipadas con tecnología orientada a la accesibilidad universal.

Noticia Destacada Inician las primeras pruebas con pasajeros del sistema MOBI hacia el Puente Nichupté de Cancún

¿Cuáles son las otras rutas de MOBI en Cancún?

La más reciente es la ruta “Puente Nichupté” la cual ya finalizó la fase de prueba no hace mucho. En su caso recorrerá 65 kilómetros con una frecuencia aproximada de 12 minutos.

Este trayecto cubrirá 155 colonias, beneficiará a 156 mil 944 habitantes y enlazará 58 mil viviendas, 3 mil 838 unidades económicas y 98 escuelas.