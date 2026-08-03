Persiguen a presunto ladrón tras robo a comercio en la Región 91 de Cancún

Una "rata de dos patas" cómo lo mencionan vecinos de la Región 91 acecha y roba casas, comercios y a personas en las calles de la región ya mencionada y la avenida López Portillo.

Vecinos mencionan qué no sería la primera vez que actúa, provocando pánico entre los habitantes y comerciantes ya que temen qué esté armado o lesione a alguien. De manera anónima, los afectados mencionaron qué en esta ocasión este sujeto robó un bolso con dinero, celular y llaves de un vehículo. Mientras que en otras, ha robado equipo de computo, dinero y objetos de valor.

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La policía atendió el llamado, auxiliando a los afectados, mencionando que se debe levantar una denuncia correspondiente para qué esté ladrón detenga sus atracos.

De acuerdo con los afectados, el sujeto señalado asaltó a un comercio en la región 91 sobre la avenida López Portillo, en una zona densamente concurrida a la vista de todos. Logró sustraer un bolso con las pertenencias de una mujer.

Alertados, los trabajadores del establecimiento y ciudadanos que se unieron a la "correteada" y comenzaron a perseguir al ladrón por la calle 71 en dirección a la avenida Francisco I. Madero. Según testimonios el sujeto se internó entre las calles de la Región para comenzar a escalar bardas y subir techos, haciendo difícil su ubicación.

Mientras tanto la mujer afectada llamaba desesperada a la policía al número de emergencias. Algunas pertenencias y objetos de valor se cayeron del bolso robado, entre ellos las llaves de una camioneta que afortunadamente pudo ser resguardada por su propietaria.

Después de intensos minutos de "cacería" infructuosa los afectados ya exhaustos después de correr por las calles de la colonia esperaron el arribo de la autoridad. Describieron al sujeto como un hombre delgado, de cara larga y alto, qué suele vestir shorts, usar gorra y caminar de manera particular.

"Este sujeto es un peligro constante. Ya asaltó a las tiendas y tortillerías, a jóvenes de la preparatoria, a ancianos y ahora a nosotros. Ya lo tenemos visto en varias ocasiones y hemos advertido a la autoridad, pero se lo llevan y lo sueltan a los días" mencionó la afectada.

En solidaridad, dueños de otros comercios y vecinos apoyaron a la afectada, sumándose a la mención de los oficiales quiénes refieren qué se debe interponer una denuncia en la fiscalía para comenzar un proceso por robo a particulares.

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El sujeto señalado se ha vuelto un mal conocido, ya que presuntamente desde hace tiempo atrás se dedica a la mala vida, asaltar y consumir bebidas alcohólicas así como sustancias con otros sujetos con quiénes presuntamente se organizan para asaltar y repartir el botín.

"Ya en ocasiones anteriores a este sujeto le dieron una golpiza entre varias personas por haber asaltado a otro comercio, pero no entiende y lo vuelve a hacer... Tenemos miedo que pueda portar un arma y hacernos daño a cualquier persona" menciona él vecino Osiel.

Desafortunadamente, el sujeto logró huir con dicho bolso y sus pertenencias, dejando con una leve crisis nerviosa a la afectada, quien fue auxiliada por sus familiares y se dirigió a la fiscalía para interponer su denuncia. Los vecinos exigen qué este sujeto finalmente sea sometido ante la justicia y responda por los atracos y prejuicios anteriormente cometidos para ponerle fin a este nefasto ladrón de la región 91.