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Clima en Yucatán 4 de agosto: Habrá probables chubascos por la Onda Tropical 24 este martes

El ambiente caluroso seguirá en Yucatán pese a la probabilidad de chubascos.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

3 de ago de 2026

2 min

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Los chubascos se mantendrán en Yucatán esta semana
Los chubascos se mantendrán en Yucatán esta semana / Por Esto!

Durante este martes 4 de agosto se mantendrá la probabilidad de chubascos en Yucatán mientras continúa el ambiente muy caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este martes, debido a la humedad residual de la Onda Tropical número 24, aunado a la vaguada térmica característica de la región, se prevé probabilidad de chubascos en Yucatán.

Además, habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este-sureste, cambiando del noreste y norte por la tarde en costas de Yucatán, de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 40° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 25 y 35° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.

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