Habitantes de Isla Mujeres reclaman medicamentos y especialistas; cuestionan agenda del secretario de Salud

Mientras persisten reportes de falta de medicamentos, equipamiento y personal médico en varios centros de salud del municipio, el secretario de Salud estatal, Flavio Carlos Rosado, ha intensificado su presencia en Isla Mujeres con diversas actividades públicas que han generado cuestionamientos sobre prioridades en el sector.

Habitantes de la Zona Continental y del centro de la isla han señalado de manera recurrente en redes sociales y quejas formales la insuficiencia de insumos básicos, demoras en atención especializada y limitaciones en servicios de urgencias, especialmente en periodos de alta demanda turística o ante enfermedades estacionales.

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El Hospital Integral de Isla Mujeres y centros de salud en colonias como Salina Chica, Hacienda Mundaca y la Zona Continental reportan problemas persistentes que afectan la atención diaria de residentes y visitantes. La falta de especialistas, enfermeras y medicinas esenciales para padecimientos comunes representa un reto constante para las familias isleñas, que en ocasiones deben trasladarse a Cancún o Chetumal para recibir atención adecuada.

En contraste, en las últimas semanas el titular de la Secretaría de Salud ha sostenido múltiples reuniones y eventos en el municipio, lo que ha sido interpretado por sectores de la población como un acercamiento con miras a posibles aspiraciones políticas para la alcaldía en 2027 por Morena. Esta actividad ha coincidido con la percepción de que los problemas estructurales en los servicios de salud no han sido resueltos con la rapidez esperada.

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Usuarios en plataformas digitales han expresado su inconformidad ante esta situación. “Es necesario que las autoridades atiendan primero las necesidades reales de la gente en los hospitales antes de enfocarse en otras agendas”, se lee en comentarios frecuentes en grupos locales de Facebook.

La salud en Isla Mujeres enfrenta desafíos particulares derivados del crecimiento poblacional en la Zona Continental, el alto flujo turístico y la dispersión geográfica de las comunidades. Aunque se han anunciado obras de ampliación e inauguraciones de unidades de bienestar, persisten denuncias sobre desabasto recurrente y tiempos de espera prolongados.

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Este escenario genera inquietud social en un municipio donde el acceso oportuno a servicios médicos es fundamental tanto para residentes permanentes como para la actividad turística, principal motor económico de la isla. La dependencia de traslados a la parte continental o a otros municipios aumenta costos y riesgos para pacientes con padecimientos graves.

La Secretaría de Salud Estatal ha informado sobre esfuerzos para fortalecer la infraestructura, pero los reportes ciudadanos indican que aún existen brechas importantes en la dotación diaria de insumos y personal. La población demanda mayor transparencia en el manejo de recursos y una atención prioritaria a las carencias que afectan directamente el bienestar familiar.

Mientras continúan las actividades públicas del secretario en la isla, los habitantes esperan que los compromisos anunciados se traduzcan en mejoras concretas y sostenibles en los centros de salud locales, para garantizar el derecho a la atención médica digna en todas las comunidades de Isla Mujeres.