Mundial de lujo y colonias en abandono: Inversión millonaria para el Fut Fest 2026 genera críticas entre cancunenses

El contraste entre el millonario gasto municipal para la fiesta mundialista y el abandono de los servicios básicos en las colonias populares desató duras críticas entre los habitantes de Cancún. Mientras el Ayuntamiento de Benito Juárez despliega recursos en espectáculos técnicos y decoraciones para el Fut Fest 2026, diversas Supermanzanas padecen inundaciones, baches crónicos y falta de infraestructura elemental.

El gasto en el Malecón Tajamar incluye una pantalla gigante de 8 por 12 metros, equivalente a 96 metros cuadrados de estructura LED.

De acuerdo con los catálogos de proveedores regionales, como Feeling Productions y LED EVENT Technology, la renta de estos equipos se cotiza por paneles de un metro cuadrado, con precios que van desde los mil 500 pesos en modelos básicos, pasando por los 2 mil 500, hasta superar los 4 mil pesos en pantallas de última tecnología.

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A partir de estos parámetros de la industria, el costo operativo del equipamiento oscila entre los 144 mil y los 384 mil pesos por día de transmisión. Esta proyección presupuestal se calcula de forma unitaria, por lo que el monto final se elevará significativamente al añadir los sistemas de audio de gran capacidad, las plantas de luz requeridas y el total de días que dure el torneo, conceptos que no fueron incluidos en el desglose inicial.

Activistas advirtieron que la concentración masiva en el Malecón Tajamar generará un fuerte impacto ambiental por la acumulación de basura en las inmediaciones del manglar, una zona ecológicamente frágil.

La opulencia de los eventos contrasta con la realidad de las Regiones 236, 237 y 254, donde el pavimento es inexistente y los peatones carecen de banquetas. El panorama se agrava en la Supermanzana 517 y en los estacionamientos de Villas Otoch Paraíso (259), áreas que se vuelven intransitables tras lluvias moderadas debido a drenajes obsoletos.

En caso de mal clima, las transmisiones de los encuentros se trasladarán al Teatro de Cancún, de manera alterna, un recinto con capacidad para 400 personas / Liza Vera

En esta última zona, los residentes reportan que la falta de infraestructura se combina con una escasa vigilancia policial, limitada a revisiones esporádicas de motocicletas. En la Supermanzana 235, vialidades como las calles 81, 75, 126 y 115 acumulan una década en el olvido institucional.

“Solo las calles principales fueron pavimentadas hace 10 años; las intermedias nunca recibieron atención y con la temporada de lluvias pasaremos otro año en el lodazal”, denunció la vecina Itati Vázquez.

La crisis de servicios en esta misma colonia afecta directamente la salud de la población, donde tras meses de recibir agua turbia, ahora el suministro contiene un exceso de químicos que provoca ardor en la piel y ojos.

Vecinos como Francisco Poot señalaron que el problema empeoró debido al brote de aguas negras que se filtran debajo de las banquetas, generando focos de infección y olores fétidos.

“Estamos olvidados por las autoridades; destinan demasiados recursos para darle una buena imagen al turismo con el Mundial, mientras los cancunenses seguimos padeciendo por los problemas básicos que nunca resuelven”, concluyó Poot.

Se informó que para la seguridad de la fiesta en Benito Juárez desplegarán 100 elementos de la Policía Municipal. / Liza VeraLiza Vera

Operación

Además, el Gobierno del Estado realizará un gasto de 800 mil pesos por sede para instalar el “Fut Fest” en seis municipios, permitiendo la transmisión pública de los partidos de la Copa Mundial 2026.

Las pantallas gigantes operarán bajo financiamiento público en Cancún (Malecón Tajamar), Isla Mujeres (Playa Centro), Tulum (explanada del Palacio Municipal), así como en espacios públicos de Cozumel, Bacalar y Chetumal.

Pablo Casas, subsecretario de Turismo estatal, confirmó este presupuesto como parte de una estrategia para acercar la experiencia mundialista a la población e impulsar la convivencia social.

Por su parte, los restaurantes, bares y hoteles que planeen proyectar los encuentros deberán pagar contrataciones exclusivas con la televisora y las dos aplicaciones autorizadas.

Residentes cuestionaron que mientras existe un despilfarro de recursos, las calles quedaron intransitables tras las recientes lluvias / Erick Romero

Perla Flores Navarro, restaurantera, lamentó la disposición al señalar que las restricciones frenan la participación del sector en un torneo donde México es coanfitrión.

Mientras que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) advirtió que reforzará la vigilancia sobre el uso de marcas y contenidos para proteger los derechos de propiedad intelectual del torneo.

Los establecimientos que incumplan con las autorizaciones correspondientes se exponen a multas que alcanzan los 29 millones de pesos (250 mil UMA), además de clausuras temporales de hasta 90 días, aunque el organismo reconoció que dispone de poco personal para cubrir todas las zonas.

Esta presión regulatoria coincide con un panorama reservado para la industria turística local. El sector hotelero estima mantener ocupaciones promedio del 70 por ciento durante el periodo del torneo, tras confirmar que las reservaciones en los libros no muestran un repunte extraordinario con motivo del Mundial.

Ciudadanos resaltaron que el Ayuntamiento destina demasiados recursos para darle una buena imagen al turismo, mientras continúan los problemas básicos en las zonas marginadas, que nunca resuelve / Erick Romero

Está listo

El Malecón Tajamar se encuentra listo para recibir el Cancún Fut Fest 2026, un espacio público acondicionado con una megapantalla donde se transmitirán en vivo los encuentros de la justa internacional. Las actividades arrancarán hoy a partir de las 12:00 horas, de cara al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Una estructura monumental resguarda el área principal del evento, destacando una carpa, cuyo techo fue decorado con bordados tradicionales en reconocimiento a las culturas indígenas de Quintana Roo.

En este punto de encuentro, el silbatazo inicial del conjunto tricolor está programado para las 14:00 horas (tiempo local), momento en que se formalizará la apertura del festival. Para la comodidad de los asistentes, el recinto contará con gradas y zonas de sillería. El comité organizador confirmó que se permitirá el acceso con alimentos y bebidas no alcohólicas, además de habilitar un corredor gastronómico especial para el consumo de las familias locales y visitantes.

La seguridad del perímetro estará a cargo de un despliegue de 100 elementos de la Policía Municipal, quienes mantendrán vigilancia permanente para garantizar el orden. Asimismo, se implementará un filtro de revisión en los accesos para evitar la introducción de envases de alcohol o cualquier objeto que ponga en riesgo la integridad del público.

Por último, las autoridades municipales previeron un plan de contingencia ante el pronóstico de precipitaciones pluviales para los próximos días. En caso de mal clima, las transmisiones se trasladarán al Teatro de Cancún de forma alterna, un recinto con capacidad para 400 personas que extenderá su recepción hacia las áreas de cafetería y accesos principales.

Ayer circuló un comunicado falso sobre la suspensión de clases por la inauguración del torneo; autoridades escolares lo desmintieron / Especial

Piden hacer caso solo a boletines oficiales

Un aviso apócrifo atribuido a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), el cual anunciaba la suspensión de clases para hoy con motivo de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, comenzó a circular de forma masiva en redes sociales. La dependencia estatal desmintió de inmediato el documento y confirmó que las actividades escolares se mantendrán de manera regular.

El reporte falso señalaba que las escuelas de todos los niveles educativos pausarían labores para fomentar la convivencia familiar durante el partido de la Selección Mexicana. Ante la propagación de este mensaje, las autoridades educativas exhortaron a la población a ignorar capturas de pantalla de origen dudoso y a consultar únicamente las plataformas institucionales para evitar desinformación.

A pesar de la validez del calendario escolar oficial, sectores productivos anticipan un marcado ausentismo tanto en las aulas como en los centros laborales debido al debut del conjunto tricolor. El interés que genera el torneo en el país coanfitrión modificará la dinámica de operación de diversas industrias locales durante la jornada inaugural.

“Yo ya avisé que no iré, pero conozco a otros compañeros que no notificaron y simplemente se van a ausentar”, reveló Luis Armando, empleado del sector turístico, al describir el panorama en las empresas de servicios. Por su parte, conductores de plataformas digitales señalaron que pausarán sus recorridos por la tarde para ver el encuentro, una flexibilidad que no comparte la mayoría de los trabajadores formales.

Cualquier ajuste extraordinario en el sector educativo se notificará exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado. Las autoridades pidieron a los padres de familia mantener la asistencia de los alumnos, en una jornada donde la expectación futbolística competirá directamente con las obligaciones cotidianas.