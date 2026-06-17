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Quintana Roo / Cancún

Incendio en instalaciones de la CFE deja cortes de energía en varias zonas de Cancún

Hasta el momento no se han revelado las causas del siniestro y el monto de los daños materiales en la planta.

Por Leonardo Chacón

17 de jun de 2026

1 min

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Incendio en la CFE de la SM 96 de Cancún
Incendio en la CFE de la SM 96 de Cancún / Redes sociales

Alrededor de las 2:00 de la madrugada se activaron los protocolos de emergencia de las autoridades y cuerpos de rescate, tras el reporte de incendio en las instalaciones de la CFE, en la supermanzana 96.

Diversas unidades del cuerpo de bomberos, Protección Civil y policía acudieron a la avenida ChacMool para atender este reporte, por lo que se delimitó el área entre las avenidas Andrés Quintana Roo y Nichupté.

Asimismo, se reportó cortes de energía eléctrica en diversas áreas de Cancún debido a este siniestro. Hasta el momento no se ha informado las causas del incendio ni a cuánto asciende el monto de los daños que esto dejó.

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