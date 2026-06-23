Cancún tiene la gasolina Magna más cara del país; ¿cuál es su precio?

En esta ciudad se encuentran las gasolineras con el precio más caro de la Magna, se trata de las estaciones de La Gas, entre ellas la ubicada en la Supermanzana 244, sobre las avenidas Rancho Viejo y Arco Norte, la cual tiene registrado un costo de 25.20 pesos por litro; sin embargo, al acudir al establecimiento, el monto exhibido al público es de 25.29, cifra similar a la que manejan diversos expendios ubicados a lo largo de estas transitadas vialidades, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.

Por su parte, conductores señalaron que “los costos están imposibles. Todos los días aumenta el combustible y nuestros bolsillos ya no soportan más alzas”.

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Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco, al presentar la sección “Quién es Quién en los Precios de la Gasolina”, indicó que a nivel nacional el promedio por litro de Magna es de 23.69 pesos. No obstante, en Cancún, la estación localizada en la Supermanzana 244 alcanza los 25.20 pesos, con un margen comercial de 2.23 por litro.

En cuanto a la gasolina Premium, la estación Go Gas, ubicada en la avenida Bonampak, manzana 2, lote 6, Supermanzana 9, comercializa el litro más caro de la región sureste, con un valor de 28.99 pesos y una utilidad de 2.59 por litro.

En cuanto a la Premium, la estación Go Gas, en la avenida Bonampak, la tiene en $28.99 / Liza Vera

Respecto al diésel, el importe más elevado de la región sureste se registra en la estación Fullgas, situada sobre la avenida José López Portillo, lote 1, manzana 1, donde se oferta en 28.19 pesos por litro, con una ganancia de 2.39. Aun así, destacó que el costo más alto del país se localizó en La Paz, Estado de México, donde alcanzó los 29.74 pesos por litro.

El operador Luis García afirmó que, debido al constante encarecimiento de los hidrocarburos, ahora debe destinar casi el doble de recursos para mantener abastecida la unidad que conduce.

“Además, por la temporada baja, casi no hay usuarios, por lo que las jornadas al volante se prolongan para poder conseguir pasaje”, comentó.

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“Antes, con 200 pesos cargaba ocho litros; ahora apenas alcanza para siete”, afirmó Stalin Hernández, quien se dedica a la venta de tamales en la zona de Rancho Viejo. Explicó que la disminución de visitantes también ha impactado su actividad económica, ya que sus ingresos han caído más del 30 por ciento.

Manuel, un conductor que reside en Villas Otoch, comentó que recientemente adquirió un automóvil de cuatro cilindros.

“Aunque se supone que consume menos carburante, en ocasiones resulta complicado mantener lleno el depósito. A veces prefiero utilizar la motocicleta, porque con una carga completa de ocho litros puedo desplazarme durante casi una semana”, dio a conocer.