Instalan tubos para cadenas en Playa del Niño en Cancún; denuncian intento de restringir el acceso

La instalación de tubos metálicos en el estacionamiento de Playa del Niño, en Cancún, generó incertidumbre entre bañistas y vecinos, ante la posibilidad de que sean utilizados para controlar el acceso al balneario mediante cadenas y un horario de ingreso, sin que hasta el cierre de esta edición, las autoridades hayan informado el alcance del proyecto ni quién estará a cargo de su operación.

Playa del Niño, considerada uno de los balnearios públicos más tradicionales de Cancún e incluso anterior al desarrollo de la zona hotelera, ha sido durante décadas un punto de reunión para familias locales, por lo que cualquier intervención en su acceso genera atención entre sus visitantes habituales.

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Durante un recorrido realizado por POR ESTO! la tarde de ayer, se constató la presencia de tubos metálicos de gran calibre, rellenos con concreto y anclados al suelo, pintados de color amarillo, mientras familias continuaban haciendo uso del balneario de manera habitual.

Hasta el momento no existe postura oficial por parte de autoridades municipales ni de las instancias responsables de la playa.

De manera extraoficial, trabajadores de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) señalaron a esta casa editorial que la instalación de los tubos se realizó hace unos días, presuntamente durante la noche por una empresa privada, sin que hasta ahora se haya informado quién autorizó los trabajos o quién administrará el acceso en caso de implementarse un esquema de control.

Un trabajador de la Zofemat dijo desconocer quien montó las columnas, pero que hay la posibilidad de añadir cadenas e implementar un horario de ingreso / Erick Romero

Se informó que existe la posibilidad de la colocación de cadenas y la eventual implementación de un horario de acceso de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

Esta situación generó inquietud entre usuarios, quienes advirtieron que, de no existir claridad en la información, podrían abrirse escenarios de restricción progresiva o cambios en el uso del estacionamiento.

Entre los visitantes existen opiniones divididas. Algunos consideraron que el ordenamiento del área es necesario debido a la alta afluencia, mientras otros señalaron que cualquier medida debe garantizar el libre acceso a un espacio público que ha sido utilizado históricamente por la población.

“Ahora nos quieren quitar la última playa que realmente es del pueblo cancunense. Tenemos hasta tres generaciones visitando este lugar desde hace décadas. Un horario podría entenderse, pero la colocación de postes y cadenas genera dudas. No se sabe quién lo administrará ni si después se pretenda cobrar por el estacionamiento”, expresó Jorge Gómez.

Zofemat desconoce su origen, visitantes denuncian afectaciones y temen restricciones de acceso / Erick Romero

“Llegamos temprano por la mañana y nos dimos cuenta de que ya estaban instalados estos postes amarillos, sin que hubiera algún trabajador o persona que pudiera dar información. Los bañistas se sorprendieron al ver las estructuras e incluso algunos vehículos sufrieron daños al no advertir su presencia. Los postes ya presentan afectaciones y varios automóviles quedaron con raspones”, señaló Isaías, bañista.

Por su parte, trabajadores en la zona consideraron que la medida podría ser necesaria para el ordenamiento del área, al señalar que durante las noches el ambiente cambia debido a la presencia de personas en estado de ebriedad, lo que provoca situaciones de descontrol en este espacio familiar.

De acuerdo con su versión, en esos horarios el sitio llega a presentar consumo excesivo de alcohol, uso de bocinas a alto volumen, ocupación irregular del estacionamiento, así como conductas inapropiadas en la vía pública y en la arena. También señalaron que se han registrado riñas, botellazos y casos de acoso contra mujeres y familias, lo que en ocasiones ha requerido la intervención de elementos policiacos, quienes también han sido agredidos con objetos.

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“De noche la situación se vuelve complicada. Cuando se van las familias llegan personas a seguir consumiendo alcohol, colocan bocinas, se estacionan de forma irregular, generan basura y alteran el orden. En algunos casos hay peleas y molestias a quienes aún permanecen en el lugar, hasta que interviene la policía”, comentó un mesero del área, quien consideró que más que estructuras físicas, se requiere regular la venta de alcohol y establecer horarios claros.

Otros bañistas coincidieron en que puede ser necesaria alguna medida de control, pero señalaron que debe acompañarse de mayor presencia de seguridad y vigilancia preventiva para evitar conflictos. También advirtieron que persisten dudas sobre el funcionamiento del esquema, quién lo operará y bajo qué reglas se aplicará el eventual control del acceso mediante los postes y cadenas.

“No queda claro cómo va a funcionar este estacionamiento, quién lo administrará ni si después alguien podría aprovechar para cobrar por su uso”, expresó la señora Carmen.