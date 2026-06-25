Restringen acceso a estacionamiento público de Playa Langosta en Cancún

En la Playa Langosta, el estacionamiento público y su acceso se encuentran “privatizados” mediante una pluma operada por una empresa de seguridad privada, cuya responsabilidad o vínculo administrativo no ha sido aclarado.

De acuerdo con lo observado durante un recorrido, trabajadores de servicios turísticos, comerciantes y personal de un restaurante señalaron que el supuesto elemento de vigilancia es quien controla el ingreso, sin que nadie reconozca a la compañía ni explique la razón del cierre parcial del acceso.

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Usuarios y prestadores de servicios coinciden en que el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Actividad Turística en Quintana Roo sería el encargado del área de estacionamiento; sin embargo, bañistas y residentes denunciaron presuntas prácticas de preferencia en el uso de los espacios.

“Ahora resulta que este estacionamiento siempre está lleno, hay una empresa de seguridad y nadie dice ser responsable. Entendemos que los espacios son limitados, pero hay favoritismo entre quienes pueden entrar y quienes no. Se observa claramente un letrero de ‘Exclusivo vehículos oficiales’, aunque hay autos particulares ocupando esos sitios”, expresó un visitante.

Trabajadores de distintos establecimientos temen que exista una posible preferencia a restaurantes y embarcaderos / Erick Romero

El área cuenta con capacidad aproximada para 65 vehículos, incluyendo cajones para personas con discapacidad, zona para motocicletas y espacios destinados a unidades oficiales. No obstante, estos últimos se encontraban ocupados por automóviles particulares, incluso en doble fila. Afuera del acceso, sobre el bulevar Kukulcán, se forma una larga fila de unidades que buscan ingresar, la cual en fines de semana puede extenderse por varios metros y representar riesgo de colisiones por alcance.

Usuarios locales y nacionales que rentan automóviles para trasladarse por la ciudad lamentaron las restricciones, ya que pese a su esfuerzo por llegar a la playa, en ocasiones no logran acceder al estacionamiento. A ello se suma el reducido espacio disponible y el control de ingreso mediante la pluma, operada por personal cuya administración no está claramente definida.

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Trabajadores de distintos establecimientos ubicados en la zona turística temen que exista una posible asignación preferencial del estacionamiento a restaurantes y embarcaderos, con el objetivo de garantizar espacios para sus clientes, en detrimento del público general. Señalaron que el tiempo promedio de estancia en la playa es de dos a tres horas, mientras que actividades como tours o consumo en establecimientos pueden extenderlo considerablemente.

“Es una lástima que no podamos utilizar el estacionamiento de esta playa. Estamos de acuerdo en esperar, pero no es justo que haya preferencia entre quienes sí pueden ingresar y quienes no”, expresó la bañista Sofía.