Denuncian que restaurante vuelve a restringir el acceso a playas públicas en Playa del Carmen

El restaurante Dick & Willys, ubicado junto al Portal Maya y el muelle fiscal de esta ciudad, vuelve a restringir el libre tránsito a la playa al delimitar de manera ilegal el área que le fue concesionada. En septiembre de 2025, el establecimiento incurrió en las mismas prácticas, ocasión en la que intervinieron las autoridades de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), aunque nunca explicaron qué tipo de sanciones aplicaron.

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"Las playas son públicas, pero el personal de este restaurante ha venido restringiendo el paso a la gente que acude. Creo que el Gobierno Federal debería retirarles la concesión por incumplimiento", comentó el ciudadano Abigail Rosales Mendoza.

Esta acción viola flagrantemente el artículo 27 de la Constitución Política, el cual establece que las playas son bienes nacionales y de libre acceso, por lo que no pueden ser privatizadas. Asimismo, la Ley General de Bienes Nacionales prohíbe explícitamente obstaculizar o condicionar el acceso a las playas públicas y a la Zofemat. A pesar de ello, los encargados del negocio restringen el ingreso colocando maderas e impiden caminar por el área a menos que se consuman alimentos o bebidas.

"No es justo. Estaba caminando por la zona y un mesero me abordó y me dijo: 'si no estás consumiendo aquí, retírate, solo es para turistas'", denunció de manera pública el ciudadano Aurelio Torres Morales, quien lamentó la discriminación.

Tras la recurrencia de este comportamiento, el comerciante Julio Espinosa señaló que no basta con una amonestación o una falta administrativa, sino que las autoridades federales deben revisar el estado de la concesión y buscar la rescisión definitiva por violar la ley vigente. En el operativo previo de 2025, la Zofemat solo se limitó a colocar sellos de suspensión temporal por la privatización ilegal de este tramo de la costa sin dar mayores detalles de las multas.

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JGH