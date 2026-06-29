Vecinos de la Región 95 de Cancún denuncian retrasos en obras de pozos pluviales y temen accidentes

La construcción de hasta cinco pozos de captación de aguas pluviales ha generado incertidumbre entre los habitantes de la Región 95, debido a los prolongados tiempos de ejecución. De acuerdo con los vecinos, desde hace tres semanas los trabajos avanzan con lentitud y, a su consideración, prácticamente permanecen detenidos por la falta de voluntad del Ayuntamiento para concluirlos. Además, ya se han registrado percances menores que evidencian el riesgo que representan las zanjas, algunas de hasta tres metros de profundidad.

“Los drenajes y pozos de absorción eran muy necesarios, pero existe incertidumbre sobre cuándo vendrán los del Ayuntamiento a concluir la obra. Esto lleva varias semanas así; algunos vehículos ya se han dañado al chocar con los escombros, otro estuvo a punto de caer al hoyo, pero logró salir a tiempo. También niños han perdido sus balones e incluso un perro tuvo que ser rescatado”, comentó la vecina Karina. Las vialidades intervenidas son las calles 22, 26, 26-A , 107 y 111.

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En la 26, una excavación atraviesa por completo la vialidad, mientras que los montículos de tierra y piedras acumulados a ambos lados la volvieron intransitable e insegura para peatones y automovilistas. En esa calle vive Luis, quien además de cuidar a sus mascotas suele alimentar y dar agua a perros en situación de calle. Precisamente el pasado martes, un can llamado “Negro” cayó en el agujero y no pudo salir por sus propios medios. Los ladridos y aullidos de otros animales de la cuadra alertaron a los vecinos, quienes utilizaron una escalera para rescatarlo.

Mientras que en la esquina de la calle 22 con avenida Industrial existe otra excavación que genera especial preocupación, debido a que se ubica sobre una de las principales arterias de la Región 95 y en una intersección muy transitada. Según los habitantes, ese fue uno de los primeros trabajos realizados por el Ayuntamiento desde principios de junio; sin embargo, hasta ahora el avance ha sido mínimo.

Las vialidades intervenidas son 22, 26, 26-A , 107 y 11 así como la avenida Industrial / Erick Romero

“Hicieron el hueco y así lo dejaron. Tenemos el escombro acumulado a un lado, no podemos utilizar la banqueta y debemos caminar entre los vehículos y la zanja. Un automóvil estuvo a punto de caer porque una llanta quedó atorada en la esquina, aunque logró salir. No hay suficiente señalización o, en todo caso, deberían cerrar completamente el paso”, expresó Teresa, vecina de la zona.

En la calle 111 existe otra perforación que hasta ahora no ha generado mayores contratiempos; sin embargo, un menor perdió su balón al caer dentro del hueco. En la calle 26-A también se realizó una intervención donde, por lo menos, es posible transitar. Sin embargo, sobre la calle 107 fue rehabilitado un pozo, aunque todavía persisten escurrimientos de aguas negras por debajo de la estructura, los cuales se filtran hacia la superficie y desprenden olores fétidos.

“Faltó una intervención más profunda porque el agua continúa filtrándose y genera malos olores. Considero que se perdió una oportunidad para renovar completamente ese sistema de drenaje”, señaló Bernardo, habitante del lugar.

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Por otra parte, en el cruce de la calle 107 con la 16 también se realizó una excavación de grandes dimensiones. En este punto concurrido de la colonia existe preocupación por la posibilidad de nuevos incidentes, ya que además del constante paso de vehículos, diariamente transitan niños y familias que se dirigen al parque.

De acuerdo con fuentes municipales, estas obras beneficiarán a más de 12 mil habitantes de la Región 95 y los nuevos pozos se sumarán a los 212 implementados recientemente en la ciudad. No obstante, debido al estado actual de los trabajos y a la falta de una fecha clara para su conclusión, los vecinos esperan que estas obras destinadas a prevenir inundaciones no terminen generando más problemas.