Aguas negras inundan calles de Los Héroes en Cancún; realizan obras de desazolve y construcción de pozo de absorción

Trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos realizan labores de desazolve de aguas negras y construcción de un pozo de absorción en la calle Felipe Carrillo Puerto, sobre la avenida Chac Mool, en la Supermanzana 220, manzana 51, del fraccionamiento Los Héroes, una zona que de manera recurrente presenta problemas de acumulación de agua.

Desde ayer, la vialidad permanece cerrada mientras se desarrollan los trabajos, situación que ha generado afectaciones para vecinos, comerciantes y usuarios de los servicios ubicados en el área.

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De acuerdo con habitantes de la zona, el problema se presenta constantemente debido a que el sitio se inunda con facilidad, por lo que actualmente se construye un pozo de absorción con el objetivo de mejorar el desalojo del agua, pero justo cuando inicia la temporada de lluvias.

En el lugar se observó una acumulación de agua sucia de aproximadamente 20 centímetros de profundidad en un área cercana a los 30 metros de largo por 10 de ancho, lo que impide el paso peatonal y obliga a los vecinos a rodear varias calles para poder entrar o salir de sus viviendas.

Vecinos deben de tomar otras opciones de ruta para llegar a sus viviendas debido a la acumulación de agua / Liza Vera

Además de las dificultades para transitar, residentes señalaron que al ser aguas negras, genera olores desagradables, situación que afecta también a una farmacia y un consultorio médico ubicados junto al área intervenida.

“Está bien, pero si nos perjudica, hay que aguantarse para evitar más inundaciones, pero si nos ha afectado desde ayer que casi la gente no viene a comprar para no pasar por la inundación”, indicaron algunos comerciantes entrevistados.

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Aunque los vecinos reconocieron la necesidad de las obras para resolver un problema añejo, señalaron que hasta el momento no se les ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la vialidad ni cuándo concluirán los trabajos. “No sabemos, apenas empezaron ayer y no terminan de sacar toda el agua que es lo urgente, ya luego suponemos que abrirán parcialmente mientras hacen el pozo”.

La situación cobra relevancia ante el inicio de la temporada de lluvias, cuando este tipo de puntos críticos suelen convertirse en focos de inundación que afectan la movilidad y la calidad de vida de cientos de familias en Cancún. Es importante mencionar, que al otro lado de la avenida también se inunda y se deberá analizar si debe hacerse otro pozo en ese punto. En toda la ciudad hay más de 7 mil pozos, pero las constantes inundaciones evidencian que son insuficientes.