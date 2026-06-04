Inician las primeras pruebas con pasajeros del sistema MOBI hacia el Puente Nichupté de Cancún

Este jueves dieron iniciaron las pruebas con pasajeros del nuevo sistema de transporte del Sistema de Mobilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), sobre el Puente Nichupté de Cancún, una etapa clave para evaluar el funcionamiento de las unidades antes de su entrada formal en operación.

"Los primeros usuarios ya comenzaron a utilizar el servicio de manera gratuita, como parte de una fase de evaluación que permitirá realizar ajustes técnicos y operativos", informó Elías Abdala Sánchez, del Centro de Control y Monitoreo del Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

Noticia Destacada MOBI iniciará los recorridos de prueba en el Puente Nichupté de Cancún

Las pruebas iniciaron este jueves y continuarán viernes y sábado, mientras que la próxima semana se repetirán los recorridos los días jueves, viernes y sábado.

Son en tres unidades con capacidad para 80 personas, 38 sentadas, además de contar con aire acondicionado, área asignada para personas en sillas de ruedas y rampa.

Posteriormente se avanzará hacia el esquema de pago mediante tarjeta electrónica.

El recorrido contempla una ruta de 64 kilómetros con nueve vueltas diarias. Las salidas se realizan desde Cielo Nuevo, a la altura del Oxxo ubicado sobre la avenida Lakín, y los usuarios deben identificar los destinos como “Kilómetro Cero” o “Puente Nichupté”.

Además, el nuevo modelo de transporte contribuirá a reducir hasta en un 90% las emisiones contaminantes.