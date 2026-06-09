Vecinos de la Región 94 de Cancún exigen reparación de una calle tras más de 10 años de abandono

Mientras en distintos puntos de Cancún continúan los trabajos de repavimentación y bacheo, vecinos de la Región 94 denunciaron que una de sus principales vialidades permanece en el abandono desde hace más de diez años, convertida prácticamente en un camino intransitable.

Se trata de la calle 105, ubicada entre las regiones 94 y 219, casi esquina con la avenida Talleres, un tramo de apenas 70 metros de largo por 10 de ancho que, pese a sus reducidas dimensiones, representa un verdadero dolor de cabeza para quienes transitan diariamente por la zona.

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Los habitantes aseguraron que la última intervención importante que recuerdan ocurrió durante la administración del entonces alcalde Remberto Estrada. Desde entonces, han pasado diversas administraciones municipales sin que se atienda de fondo el problema.

Actualmente, la vialidad presenta enormes hundimientos, baches profundos y zonas donde el pavimento prácticamente desapareció. A ello se suma la acumulación de escombro en una de las esquinas, situación que empeora la imagen urbana y dificulta aún más el paso.

“Cuando llueve esto se convierte en una laguna. No se ve dónde están los hoyos y es imposible caminar sin mojarse o sin correr el riesgo de caer”, comentó una vecina de la zona.

Otros vecinos indicaron que ya han llevados escritos al municipio para que les den solución, pero cuando van solo toman fotos con la promesa de regresar y no lo hace. “Ya vinieron muchos, y no lo resuelven tenemos firmas acumuladas de los vecinos, ya pusimos cartulinas en la calle, pero parece que no existimos”, relataron.

La problemática afecta especialmente a estudiantes que cada mañana caminan hacia sus escuelas, trabajadores que se dirigen a tomar el transporte público y adultos mayores que deben atravesar el tramo para realizar sus actividades cotidianas.

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Con la llegada de la temporada de lluvias, la preocupación crece. Los vecinos señalaron que el agua cubre completamente los cráteres formados por años de deterioro, convirtiendo la calle en un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Además del mal estado de la vialidad, habitantes señalan que el alumbrado público es insuficiente durante las noches, lo que incrementa la sensación de inseguridad en el área.

Ante la falta de respuesta, algunos residentes han colocado cartulinas dirigidas a las autoridades municipales y estatales, solicitando que se incluya la rehabilitación de la calle dentro de los programas de obra pública.