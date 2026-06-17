Pacientes y familiares exigen espacios dignos de espera en el Hospital General de Cancún

Durante años, usuarios y familiares de pacientes permanecen muchas horas en condiciones de hacinamiento en las áreas de estancia del Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” o el exterior del inmueble, bajo improvisados tinglados y carpas sostenidas con lonas y postes, soportando altas temperaturas e inclemencias del tiempo. Ante esta situación, ciudadanos y organizaciones civiles sostuvieron un diálogo con la directiva del nosocomio, personal médico y elementos de seguridad privada.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la instalación de toldos y sillas, infraestructura mucho más adecuada que la existente. “Ojalá la voz de los pacientes sea escuchada, porque no solo personas de Cancún acuden a este hospital. Familiares vienen desde Ignacio Zaragoza para sus consultas, destinan gran parte de su día y deben esperar a sus seres queridos bajo estas lonas, expuestos a las condiciones climáticas y a personas que merodean la zona”, comentó María Uc, residente.

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En el exterior se han instalado lonas, estructuras provisionales y espacios improvisados con sofás, sillas e incluso hamacas, aunque los usuarios consideran que no son adecuados para quienes requieren asistencia médica.

“Tenemos que esperar adentro, apretados por la falta de espacio, para ver si en algún momento nos atienden en ventanilla o logramos pasar. Si venimos acompañados por varios familiares, nos piden que salgamos y que sólo permanezca el enfermo dentro del hospital. No importa si se trata de una embarazada, un niño o una persona mayor. Tenemos que quedarnos afuera, expuestos al calor, la lluvia y a individuos que generan incomodidad”, expresó Donato, ciudadano.

Familiares provenientes de distintos municipios llegan desde temprano y pasan gran parte del día aguardando consultas o procedimientos médicos. / Erick Romero

Durante el encuentro, derechohabientes y representantes de la sociedad civil expusieron diversas inconformidades, entre ellas las prolongadas esperas en condiciones inadecuadas. Como resultado, se contempla la colocación de toldos, sillas y áreas acondicionadas que permitan, al menos, ofrecer un asiento a cada usuario mientras aguarda atención médica. Asimismo, el personal de vigilancia será objeto de revisión, ya que algunos ciudadanos lo señalan por conductas consideradas descorteses y por solicitar la salida de familiares cuando los grupos son numerosos.

Los asistentes señalaron que el problema no radica necesariamente en la falta de espacio dentro del hospital, sino en el aprovechamiento de ciertas áreas. Indicaron que zonas como Imagenología y Recepción, ubicadas en uno de los costados de la clínica, cuentan con suficiente amplitud, aunque anteriormente no se permitía la permanencia de usuarios.

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Ayer, tras la reunión se observó a varios derechohabientes utilizando dichos espacios, entre ellos Elena y su nieta, quienes aguardaban una consulta. “Ya podemos estar aquí adentro, sin pasar calor ni permanecer rodeados de personas extrañas en esas carpas deterioradas”, comentó.

Usuarios dijeron esperar que estas mejoras se concreten en el corto plazo y que las autoridades hospitalarias lleven a la práctica los acuerdos alcanzados, en beneficio de quienes acuden al hospital general.