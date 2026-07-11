Hasta 15 días sin agua provocan protestas contra Aguakan en el fraccionamiento Prado Norte de Cancún

La falta de agua potable volvió a generar inconformidad entre habitantes de la ciudad. Vecinos del fraccionamiento Prado Norte, en la Supermanzana 260, denunciaron que algunas viviendas acumulan entre 10 y 15 días con un suministro insuficiente, situación que ha afectado sus actividades diarias y los ha obligado a buscar alternativas para abastecerse.

De acuerdo con el testimonio de una residente, el servicio llega con tan baja presión que no alcanza a llenar los tinacos, por lo que varias familias han improvisado con mangueras para intentar elevar el poco líquido que ingresa a la red.

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A la deficiencia en el abasto se suma el incremento en la facturación. Los habitantes aseguraron que, pese a recibir poca o nula agua, los recibos registraron aumentos considerables. Una usuaria indicó que habitualmente pagaba entre 220 y 250 pesos, pero en el último bimestre el cobro ascendió a 456 pesos. Otros vecinos reportaron pagos de entre 500, 700 y hasta 900 pesos, cuando anteriormente desembolsaban alrededor de 350.

Los colonos señalaron que contratar pipas representa un gasto que no todas las familias pueden asumir, por lo que solicitaron una revisión de la infraestructura hidráulica y de los cobros aplicados en el fraccionamiento. Indicaron que esta problemática también se ha presentado en otros sectores de la ciudad, donde persisten deficiencias en el servicio.

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Sondeo ciudadano

“Yo creo que todos debemos grabar las llamadas que hacemos a Aguakan, donde nos ponen excusas y no nos levantan reportes, e ir a Profeco a denunciar. Imagínense, llevo más de 20 días reportando que no tengo agua y nunca vinieron”, señaló Luis Manuel Hernández.

“Lo que haremos es juntar los recibos de agua para cuando llegue Maribel Villegas, cuando empiece su campaña en las colonias de Cancún, y entregárselos. Ojalá que se vaya Aguakan”, expresó Heriberto Alfaro.

“En Villas del Mar 3 también falta el agua o llega muy poca, pero los recibos no fallan y cada mes el servicio resulta más caro, pese a que es pésimo”, comentó otro habitante de Prado Norte.

Los reportes no se limitan a esa zona. Habitantes de la Región 247, Villa Otoch y la Región 76 también manifestaron que reciben muy poca agua, al grado de que apenas logran llenar algunos recipientes para cubrir sus necesidades básicas.