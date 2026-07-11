Síguenos

Última hora

Internacional

Ola de calor obliga al cierre anticipado de la Torre Eiffel y los museos más visitados de París

Quintana Roo / Cancún

Comunidad venezolana agradece a rescatistas de Cancún por su labor tras los sismos

Los 12 rescatistas fueron recibidos entre aplausos, abrazos y mensajes de reconocimiento por su participación en las labores humanitarias realizadas en Venezuela.

Por Erick Romero

11 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Comunidad venezolana agradece a rescatistas de Cancún por su labor tras los sismos
Comunidad venezolana agradece a rescatistas de Cancún por su labor tras los sismos / Erick Romero

Con heroísmo y emotividad fue recibido la docena de rescatistas que apoyaron en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, nación qué sufrió por dos devastadores sismos hace 3 semanas.

La comunidad venezolana en cancún esta agradecida y no tiene mayor manera de agradecimiento a estas heroicas personas que hicieron un esfuerzo sobre humano en Venezuela.

"Estarán siempre en nuestros corazones y estaremos eternamente agradecidos por el grajo trabajo que hicieron en nuestro país. Los rescatistas son Ángeles en la tierra" expresaron.

Te puede interesar