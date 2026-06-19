“No podemos ni bañarnos”: Vecinos de Arcos Paraíso bloquean avenida por falta de agua en Cancún

Vecinos de la supermanzana 258 en el fraccionamiento Arcos Paraíso padecen por la falta de agua que les aqueja desde hace 3 años a la fecha.

Alrededor de 300 familias estarían afectadas por un problema constante con el suministro eléctrico, qué desactiva as bombas de un cárcamo de agua potable y estas al no ser de encendido automático, los vecinos deben esperar hasta que Aguakan acuda a encender la bomba y los equipos hidráulicos en los tiempos que se dispongan.

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Los ánimos de los vecinos se calentaron y desde las 7:00 de la mañana están realizando un bloqueo sobre la Av Lak'in entre los fraccionamientos paseos del mar y Arcos Paraíso, próximos a Arco Norte.

Con ramas, piedras y objetos detuvieron el paso en protesta por los problemas que padecen. Policía municipal y tránsito acudieron al lugar para moderar la situación y redirigir el paso hacia la calle Isla Providencia.

"Vamos a bloquear por todos lados hasta que nos resuelvan. Todos se lavaron la mano, nadie quiere hacerse responsable. Solo llegaron, hicieron maromas pero seguimos sin agua" mencionan los enfurecidos vecinos.

Siendo más de medio día, el bloqueo en la vialidad continua sin que hasta el momento hayan altercados o actos violentos. Los vecinos solicitan con urgencia una solución, para un problema que no es nuevo y que afecta su calidad de vida.

"No podemos bañarlos. Los niños tienen calor, no podemos usar el baño y los tinacos están secos" incluso entre vecinos existen fricciones y divisiones por los problemas, pero todos quieren una solución final, y que finalmente el agua llegue a sus tinacos y grifos.