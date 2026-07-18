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Presidenta Sheinbaum supervisa nuevas locomotoras del Tren Maya de carga en Quintana Roo

Junto a gobernadores del Sureste, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las locomotoras del Tren Maya de carga en Puerto Morelos.

Por Redacción Por Esto!

18 de jul de 2026

1 min

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La presidenta Claudia Sheinbaum continúa su gira en Quintana Roo
La presidenta Claudia Sheinbaum continúa su gira en Quintana Roo / Especial

En el marco de su gira de trabajo por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó las nuevas locomotoras del Tren Maya de carga que arribaron a Puerto Morelos, como parte de los avances del proyecto ferroviario que fortalecerá el transporte de mercancías en el sureste del país.

Acompañada por gobernadores de la región Sureste de México, la mandataria federal recorrió las 12 nuevas locomotoras incorporadas al proyecto, cuya construcción registra un importante avance.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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Durante la visita, Sheinbaum Pardo informó que estas locomotoras ya son utilizadas para el traslado de materiales destinados a las obras que actualmente se desarrollan en la Península de Yucatán, contribuyendo al progreso de la infraestructura vinculada al Tren Maya.

En la supervisión participaron también el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de importantes proyectos de infraestructura estratégica, así como el general Manuel Jaime Ramírez Camacho, director del Tren Maya, quienes presentaron los avances del sistema de carga.

Las nuevas canchas fueron distribuidas en los 11 municipios del estado.

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La visita reunió además a los gobernadores de las entidades del sureste, quienes dieron seguimiento al desarrollo del proyecto ferroviario, considerado una de las principales obras de infraestructura del Gobierno Federal para la región.

De acuerdo con lo informado durante el recorrido, se prevé que el Tren Maya de carga sea inaugurado en el mes de enero, una vez concluidas las etapas de construcción y equipamiento previstas para su puesta en operación.

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