Pescadores exigen a la Semar responder por daños tras presunta colisión de embarcación en Ciudad del Carmen

Pescadores de la colonia Caracol alzaron la voz para exigir que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) asuma la responsabilidad por los daños ocasionados a una embarcación pesquera que, presuntamente, fue impactada por una unidad de la institución mientras realizaban labores de pesca en altamar.

De acuerdo con el testimonio de los dos tripulantes de la lancha pesquera “Silvia”, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando se encontraban pescando aproximadamente a siete brazas de la costa de Ciudad del Carmen.

En ese momento, aseguran que una embarcación de turbina perteneciente a la Semar los colisionó y pasó prácticamente por encima de su lancha, provocando que ésta volcara de manera repentina.

Tras el fuerte impacto, ambos pescadores quedaron a la deriva en el mar, mientras observaban cómo su embarcación quedaba severamente dañada y gran parte de sus pertenencias desaparecían entre las aguas.

Los afectados señalaron que perdieron sus paños de pesca, equipo de trabajo, herramientas y diversos artículos personales que transportaban en la lancha.

Indicaron que, minutos después del accidente, la propia embarcación de la Marina regresó al lugar para auxiliarlos y rescatarlos del mar.

Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Semar, donde recibieron una valoración médica debido a los golpes y contusiones sufridos durante el percance.

Afortunadamente, ambos pescadores resultaron únicamente con lesiones menores y no fue necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, aseguraron que el problema principal comenzó después de recibir atención médica, ya que, según afirman, hasta el momento ninguna autoridad les ha informado quién responderá por las pérdidas materiales.

Los afectados explicaron que los daños no se limitan únicamente a la lancha pesquera, sino también al motor fuera de borda Yamaha, cuyo valor supera los 300 mil pesos, además del equipo de pesca indispensable para desarrollar su actividad diaria.

Los pescadores señalaron que esa embarcación representa su única fuente de ingresos y el sustento de sus familias, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad por el accidente.

Finalmente, hicieron un llamado a la Secretaría de Marina para que atienda su caso y establezca un mecanismo de reparación de los daños, ya que, aseguran, hasta ahora no han recibido una respuesta concreta sobre la indemnización por las pérdidas sufridas tras el percance ocurrido en altamar.