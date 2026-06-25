Terminal de carga del Tren Maya en Cancún supera el 54% de avance; estará lista este 2026

La terminal de carga del Tren Maya en Cancún registra al día de hoy un avance del 54.05% y los trabajos de esta obra complementaria en el sur del país estará lista a finales de este año, informó Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, durante la Mañanera del Pueblo.

Desde Palacio Nacional, en evento que preside la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Vallejo Suárez, dio detalles de los avances en el rubro de los trenes.

Destacó que el proyecto de la terminal de carga del Tren Maya en Cancún mantiene un ritmo constante de construcción y se prevé su conclusión para el mes de diciembre, aunque dijo que una vez concluidas seguirán algunos detalles.

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La obra forma parte de la infraestructura estratégica que busca fortalecer la conectividad logística en el sureste del país y abarca obras en Yucatán y Campeche.

“Desde la ingeniería básica estos proyectos son viables para que sean funcionales, ambientales, sociales y económicamente redituables… No hemos salido del Sureste del país, participamos en la construcción de la estructura de Tren Maya de pasajeros y nos quedamos para continuar, por mandato presidencial, la construcción de la estructura de carga ferroviaria de esta empresa productiva en el Sureste del país a fin de complementar su modelo de negocios”, enfatizó.

El proyecto tiene una inversión por 7,777 millones de pesos. La terminal multimodal de carga también contará con sistemas avanzados de distribución que permitirán conectar directamente con el aeropuerto internacional de Cancún.

Se anunció un quinto complejo de carga en la ciudad fronteriza de Chetumal, que podrá conectar a Belice y Guatemala / Rodolfo Flores

Infraestructura para combustible y carga pesada

El proyecto integral incluye que se contará con un turbosinoducto de 14 kilómetros; cuartos de bomba y control, tres tanques de almacenamiento y cargaderas de turbosina, gasolina y diésel

Asimismo, confirmó que la segunda etapa del nuevo complejo en Chetumal del Tren Maya iniciará en 2027, como parte de los proyectos.

Abundó que los cuatro complejos llevan un avance superior al 50 por ciento, además de un ramal de ocho kilómetros de vías para patios de recibos alrededor de dichos complejos; toda la infraestructura de carga está conectada a los mil 500 kilómetros del Tren Maya en los cinco estados del país.

Esta interconexión, “va a permitir reactivar el movimiento de mercancías por vía férrea en este importante corredor industrial, para conectarlo con la ferroviaria nacional, también a través del anillo ferroviario del Tren Maya en el punto de conexión de Poxilá”, puntualizó.

Adicionalmente a estas obras ferroviarias, ya preparan un quinto complejo de carga en la ciudad fronteriza de Chetumal, que podrá conectar a Belice y Guatemala como un polo de desarrollo industrial, como lo anunció en agosto del 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum en compañía de sus homólogos, al que nombraron “Corredor Biocultural Gran Selva Maya”.

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Aseguró que la Sedena está comprometida con el desarrollo del país y para ello, cuenta con una fuerza laboral de 33 mil 072 efectivos entre profesionales y técnicos de la construcción; de los cuales 6 mil 380 son mujeres.

Aunado a ello, tienen desplegadas 7 mil unidades de maquinaria pesada y vehículos en material rodante; “estamos acompañando a las dependencias civiles, en la consecución de los derechos de vía necesarios que nos permitan abrir nuevos frentes de Trabajo”.

De acuerdo al portal de Proyectos México, la terminal multimodal Cancún será la terminal más grande del sistema, con almacenamiento y distribución de combustibles para el Aeropuerto Internacional de Cancún.