En una verdadera tormenta de goles, Inglaterra derrota a Francia 4-6 y se queda con el Tercer Lugar del Mundial 2026

El partido que nadie quiere jugar, por el Tercer Lugar del Mundial 2026, terminó por ser un festín para los aficionados y en medio de una tormenta de goles, Inglaterra se impuso a Francia 4-6 en el Estadio de Miami para quedarse con la medalla de bronce de la Copa Mundial.

Kylian Mbappé marcó doblete, llegó a 10 goles para quedar a un paso de la Bota de Oro del Mundial 2026, y además se convirtió en el máximo anotador de Mundiales al registrar su tanto número 22, superando a Lionel Messi que queda por debajo con 21, pero aún con el partido de la Final para empatar o superarlo.

Si bien el primer tiempo terminó 4-0 a favor de la Selección de los Tres Leones, y parecía una tragedia francesa; el complemento terminó por romperse y ante la inmediata respuesta de Mbappé y compañía el partido volvió a la vida, así como los miles de aficionados que abarrotaron el estadio del Inter de Miami.

Cinco goles en el segundo tiempo, para llegar a 10 tantos, fue algo nunca antes visto en este Mundial 2026, y el partido por el Tercer Lugar terminó por ser uno de los encuentros más entretenidos de la justa que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá.

Didier Deschamps se despide de la Selección de Francia con una derrota, pero con el honor intacto tras la reacción de sus dirigidos. Zinedine Zidane ahora tendrá el gran reto de superar al mejor estratega que han tenido Les Bleus en su historia.

Así fueron los goles: