Sedatu declara como Terrenos Nacionales más de 10 mil metros cuadrados para el Tren Maya

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) emitió en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la que se declara como Terreno Nacional una superficie total de 846.18 metros cuadrados ubicados en el municipio de Benito Juárez, y 9 mil 669.93 en Bacalar, formalizando la propiedad federal del suelo para el proyecto del Tren Maya.

El acuerdo administrativo, firmado por la titular de la dependencia federal, Edna Elena Vega Rangel, en el municipio de Benito Juárez, abarca un conjunto de seis polígonos delimitados (T5-ETV-033 al T5-ETV-038) que formaron parte de la revisión de expedientes iniciada en 2022 a solicitud de la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V.

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En el caso de Bacalar, corresponde al predio identificado con la clave técnica 6ETV-006, cuyo expediente administrativo fue promovido ante la Dirección General de Terrenos Nacionales como parte de las gestiones solicitadas por la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V.

A diferencia de otros casos relacionados con la construcción del Tren Maya, la autoridad determinó que estas superficies no requerían ser expropiadas, ya que tras diversos estudios se confirmó que no existían antecedentes de propiedad privada, social o comunal sobre los terrenos.

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El procedimiento fue iniciado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.; sin embargo, tras la transferencia del proyecto, Tren Maya, S.A. de C.V. quedó facultada para continuar con el trámite administrativo.

Como parte del proceso, la Sedatu consultó registros catastrales, agrarios y de propiedad para verificar la situación jurídica de los predios. Los análisis confirmaron que ambos permanecían bajo dominio de la Nación, por lo que podían ser declarados como Terrenos Nacionales.