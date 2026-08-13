Ciclista resulta lesionado tras ser atropellado por motociclista en Playa del Carmen

Un ciclista fue atropellado por un motociclista de servicios públicos municipales de Playa del Carmen, de este hecho hay un taxista local implicado, paramédicos brindaron los primeros auxilios al ciclista.

De acuerdo a información de las autoridades, el ciclista circulaba sobre la avenida 15 colonia Centro de esta ciudad, sin embargo, al realizar una maniobra para reincorporarse sobre la avenida Juárez.

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Sin embargo, por falta de precaución y no extremar sus medidas de seguridad recibió un impacto por un motociclista propiedad del Ayuntamiento de Playa del Carmen, adscrito a la secretaría de servicios públicos.

A decir de testigos, el motociclista al tratar evitar el golpe al ciclista y al realizar una maniobra terminó impactado contra un taxi en el lado derecho marcado con el número económico 1476 del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”.

El motociclista, empleado del gobierno municipal salió ileso luego del impacto pero se llevó tremendo susto, al provocar daños materiales a la unidad de alquiler, el taxista no sufrió lesiones, solo el miedo al sentir el golpazo al estrellarse el motociclista.

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En la escena, los transeúntes se asombraron durante el hecho de tránsito a ver al ciclista que se desplomó de su medio de transporte y terminar sobre el duro asfalto con lesiones en el cuerpo.

Luego de los hechos, transeúntes de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través del 911, al lugar arribaron los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes de inmediato intervinieron para evitar que el tráfico se paralizara al ser una de las vías de comunicación de alto flujo.

Los oficiales solicitaron el apoyo de inmediato a los paramédicos para atender al ciclista y descartar lesiones que podrían representar riesgos.