Más de mil 200 motos fueron aseguradas en Cancún durante el operativo “Vidas en Movimiento”

En lo que va del 2026, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito ha asegurado mil 206 motocicletas como parte del operativo “Vidas en Movimiento”, estrategia que acumula 81 jornadas de supervisión en distintas vialidades de la ciudad.

Las revisiones se enfocan en detectar irregularidades como falta de documentación, ausencia de placas de circulación, incumplimiento en el uso de equipo de protección personal y otras infracciones contempladas en la normativa vial.

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Durante estas acciones también se verifica el estado mecánico de las unidades de dos ruedas para identificar desperfectos que puedan representar un riesgo para los conductores, sus acompañantes o peatones.

En varias intervenciones se han localizado motocicletas con reporte de robo, las cuales son puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes. La dependencia municipal sostiene que la estrategia busca disminuir factores de peligro relacionados con la conducción de estos vehículos y mejorar las condiciones de tránsito en las calles de Cancún.

Los agentes atienden de manera prioritaria puntos de alta afluencia y sectores donde se han registrado quejas ciudadanas por exceso de velocidad, acrobacias o concentraciones de conductores que circulan sin respetar las disposiciones.

Los agentes atienden de manera prioritaria puntos de alta afluencia y sectores con quejas ciudadanas por exceso de velocidad o porque realizan peligrosas acrobacias / Rodolfo Flores

El despliegue incluye a personal de Tránsito y Seguridad Ciudadana y, en algunos casos, el respaldo de otras corporaciones para abarcar un mayor número de vialidades.

Entre los vecinos, las opiniones sobre estas acciones son variadas. Juan Carlos Pech, motociclista que se traslada a diario a su trabajo en la zona hotelera, comentó que entiende la necesidad de mantener el orden, pero pidió mayor claridad durante las inspecciones.

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“A veces te paran y te piden cosas que uno no trae porque se le olvidó renovar. Entiendo que haya reglas, pero también que informen mejor”, dio a conocer.

Rosa María Dzib, madre de familia que vive en la Región 100, señaló que considera positivo actuar contra quienes manejan de manera imprudente. “Hay mucho joven que va a exceso de velocidad, sin casco y haciendo piruetas. Si con esto se evitan accidentes, está bien. Yo tengo hijos y me preocupa”.

Pedro Chan, comerciante de la avenida Kabah, indicó que las acciones se perciben en las calles. Aseguró que “antes se veían más rodadas y gente que pasaba a toda velocidad. Ahora se ven más revisiones. Ojalá sirva para que todos respeten un poco más”.

Un comerciante destacó el beneficio de las inspecciones, debido a que antes se veían más rodadas en las avenidas / Rodolfo Flores

La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, encabezada por Jaime Padilla Barrientos, informó que el operativo “Vidas en Movimiento” continuará de manera permanente como parte de las labores de vigilancia y prevención. La autoridad exhortó a los motociclistas a conducir con responsabilidad, utilizar protección adecuada, respetar el límite de ocupantes permitido y atender las señalizaciones y disposiciones viales vigentes en el municipio.

El número de unidades retenidas refleja la intensidad de las inspecciones realizadas durante el año. Algunas son liberadas una vez que sus propietarios regularizan la situación administrativa, mientras que otras permanecen bajo resguardo cuando cuentan con reporte de robo o las faltas cometidas ameritan el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente