¿Se suspenden las clases en Campeche este miércoles por la Depresión Tropical 9? Esto se sabe

La formación de la depresión tropical nueve en el Golfo de México mantiene bajo vigilancia las condiciones del tiempo en Campeche. Hasta la revisión realizada la noche de este martes 6 de octubre, no se localizó un comunicado oficial que confirme una suspensión general de clases para el miércoles 7 de octubre de 2026, por lo que todavía no hay elementos para anunciar la cancelación de actividades escolares.

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El Centro Nacional de Huracanes, NHC, confirmó la formación del sistema este martes. En su primer boletín reportó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este de siete kilómetros por hora. El pronóstico contempla que alcance la categoría de tormenta tropical durante las primeras horas del miércoles y se fortalezca a huracán el jueves.

Aunque el pronóstico ubica su trayectoria al norte de la Península de Yucatán para el jueves, el fenómeno podría provocar lluvias en la región. El NHC prevé acumulados aproximados de 50 a 100 milímetros hasta el jueves en sectores costeros de la bahía de Campeche, con cantidades superiores de manera localizada en Campeche y el oeste de Yucatán. Estas cifras corresponden al periodo señalado y no exclusivamente al miércoles.

Para las familias, la información sobre una eventual suspensión deberá verificarse en los canales oficiales de la Secretaría de Educación de Campeche, Protección Civil y los propios planteles. La formación del ciclón no constituye por sí misma un aviso de cancelación de clases; cualquier cambio deberá precisar los municipios, niveles educativos y turnos involucrados. Mientras evoluciona el sistema, es recomendable revisar los comunicados antes de salir de casa y evitar compartir avisos sin fecha o de temporadas anteriores.

JGH