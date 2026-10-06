Mariana Ochoa ha revelado lo que hará con el premio de ‘La Casa de los Famosos México’

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México', obteniendo un premio de varios millones de pesos tras 71 días de competencia. Luego de su triunfo en la gala final del domingo 4 de octubre, la integrante de OV7 compartió detalles sobre el destino que le dará al dinero obtenido en el reality show.

Fue durante su conferencia de prensa posterior a la gran final del programa que la actriz compartió sus planes para el premio que ganó del show. La cantante comentó que gran parte del dinero no será para ella, y explicó que la bolsa total la dividirá en tres planes principales.

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¿Cuál es el plan de Mariana Ochoa con el dinero de LCDLFM?

De acuerdo con lo dicho por la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, una parte de los 4 millones de pesos se encontrarán destinados a la fundación Somos IPPLIAP (Instituto de Políticas Públicas para la Inclusión y la Atención a la Discapacidad). El objetivo es brindar ayuda a una casa hogar para niños con discapacidad auditiva.

Aunado a esto, Ochoa reveló que utilizará una porción de los fondos para financiar sus próximos proyectos como artista independiente, cubriendo los costos de producción de su nueva música; y también asignará otra parte del dinero para respaldar la compra de una vivienda para su familia.

Es importante señalar que del monto total anunciado en ‘La Casa de los Famosos México’ de 4 millones de pesos, la cantidad real a disponer estará sujeta a la retención fiscal correspondiente por concepto de impuestos sobre premios de concursos.

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