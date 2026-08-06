Comerciantes de artesanías de la Zona Hotelera de Cancún enfrentan crisis económica pese a temporada alta de turismo

Los comerciantes de artesanías ubicados en la zona hotelera de este destino turístico atraviesan una fuerte crisis económica, pese a encontrarse en una temporada alta de turismo en la que esperaban recibir miles de visitantes nacionales y extranjeros interesados en adquirir productos locales.

Un ejemplo de esta situación son los aproximadamente 50 locatarios de Plaza Caracol, donde vendedores con décadas de experiencia enfrentan una notable disminución en sus ingresos. Javier, comerciante con 39 años de trayectoria en el sitio, señaló que durante abril, mayo, junio y julio apenas logró reunir alrededor de 30 mil pesos en ventas acumuladas. De manera similar, Jorge Cruz explicó que sus ingresos fueron mínimos, pues solo consiguió vender algunos collares de bajo costo, mientras las deudas comenzaron a superar su capacidad económica.

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El panorama también afecta a otros centros comerciales tradicionales. En Plaza Flamingos, varios establecimientos permanecen vacíos y algunos trabajadores aseguraron haber pasado días completos sin concretar ninguna venta. En Coral Negro, durante la temporada de verano tampoco se registró la llegada de grandes grupos de turistas extranjeros como ocurría años atrás.

Los comerciantes recuerdan que durante las décadas de 1980 y 1990 la actividad comercial era mucho más favorable. En aquellos años, muchos comenzaron como empleados y vendedores en las primeras plazas de la zona turística, cuando los visitantes internacionales tenían mayor poder adquisitivo y compraban artesanías, joyería, ropa, recuerdos y productos regionales en grandes cantidades.

Viajeros de Monterrey señalaron que la ciudad ya no es atractiva, como hace años / Erick Romero

Javier recordó que en esa época los turistas estadounidenses y europeos que permanecían largas temporadas en Cancún acudían constantemente a plazas como Caracol, Lagunas y Coral Negro. Incluso algunos visitantes llegaban en embarcaciones de lujo y solicitaban muestras de productos para comprar directamente en los barcos, llegando a realizar adquisiciones de miles de dólares. Sin embargo, explicó que a mediados del año 2000 las ventas comenzaron a disminuir de manera considerable.

Actualmente, varias plazas comerciales muestran un panorama de abandono: locales cerrados, anuncios de venta o renta, deteriorados por el tiempo, vitrinas sin mantenimiento y pasillos con poca afluencia de visitantes. Aunque algunos turistas continúan recorriendo estos espacios, sus compras representan apenas un pequeño apoyo para los comerciantes.

En las décadas 80 y 90 había buena actividad, pero en el 2000 inició el declive / Erick Romero

Una familia procedente de San Luis Potosí visitó las plazas durante sus vacaciones y comentó que, aunque disfruta de las playas y la belleza de Cancún, percibió un cambio negativo en comparación con años anteriores. Aun así, adquirieron algunos recuerdos, lo que representó un alivio para vendedores como Jorge Cruz.

El comerciante señaló que entre mayo y julio la situación fue especialmente complicada, ya que la temporada alta no generó los ingresos esperados. Explicó que muchos locatarios han tenido que recurrir a préstamos para cubrir gastos y mantener sus negocios abiertos, debido a que las ventas actuales no permiten sostener sus actividades.

En Plaza Flamingos, la situación es aún más crítica. La mayoría de los locales permanecen cerrados y solo algunas tiendas continúan operando. Los trabajadores indicaron que reciben pocos visitantes y que las compras suelen limitarse a artículos promocionales de bajo costo.

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Una familia de 28 personas procedente de Monterrey expresó que tuvo una buena experiencia en su hotel y disfrutó de las playas, aunque reconoció que Cancún ya no resulta igual de atractivo para generaciones mayores. Sus integrantes explicaron que antes viajaban grupos familiares más numerosos, pero actualmente son principalmente hijos y nietos quienes continúan visitando el destino, mientras sus padres prefieren conservar el recuerdo del Cancún que conocieron décadas atrás.

Los comerciantes de artesanías, locatarios y trabajadores de la zona turística avizoran que esta temporada alta no lograrán una recuperación económica significativa. Ante la falta de clientes y el aumento de las deudas, muchos continúan operando con ingresos mínimos, esperando una recuperación que cada vez parece más lejana o, en caso contrario, enfrentando la posibilidad de abandonar sus negocios.