Locales vacíos evidencian desaceleración económica en Cancún

Benito Juárez tanto en la zona urbana como hotelera luce con locales comerciales vacíos y plazas con baja ocupación, algunos llevan meses otros podrían alcanzar más de un año, exhibe la desaceleración comercial que vive el destino, pero también Quintana Roo que basa en más del 80 por ciento su producto interno bruto en la actividad terciaria como es el turismo.

De acuerdo con el análisis de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el 2026, Quintana Roo se requiere de una disciplina económica, con el fin de revertir los efectos en la caída de la actividad turística (3.6%), así como industrial (25.2%) y de la construcción (15%) con relación al año previo.

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Reportes de rentas y venta de locales comerciales y de casas, ofertan más de 3 mil 200 viviendas y mil 100 locales, solo en Cancún.

El reporte más reciente de Aeropuertos del Sureste (Asur), el segundo aeropuerto internacional más importante del país, el de Cancún, empeoró sus números negativos en tráfico de pasajeros y cada vez se ve más lejos superar el récord que alcanzó en el 2023. En abril, el aeropuerto de este destino de playa recibió a 2 millones 464 mil 479 pasajeros, es decir, 4.3% menos que en marzo de 2025, considerando el periodo vacacional de Semana Santa.

Entre enero y abril recibió a 10 millones 497 mil pasajeros, 2.4% menos que en el mismo periodo del 2025, según cifras de Asur.

A detalles, en los primeros cuatro meses del 2026 los pasajeros nacionales disminuyeron 6.8%, mientras que los internacionales cayeron 0.7.

Otro factor que ha afectado al Caribe Mexicano es la inseguridad, ya que visitantes estuvieron pendientes a las alertas de viaje hacia el país, tras la muerte de un líder criminal / Rodolfo Flores

En el 2023 el Aeropuerto de Cancún alcanzó su máximo de pasajeros con 32.8 millones de personas, pero desde entonces su volumen anual ha ido a la baja. El año pasado acabó con 29.3 millones de viajeros.

Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, dijo que el volumen de pasajeros ha caído por una suma de diferentes factores.

Primero, los turistas estadounidenses están viajando menos por la inflación en su país, lo que ha generado una reducción de la demanda de vuelos hacia este destino del Caribe Mexicano.

Otro factor en contra es la inseguridad. En marzo, los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta y Del Bajío presentaron una disminución de pasajeros por las alertas para viajar a México emitidas por el Gobierno estadounidense luego de que fue abatido Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder criminal de máxima peligrosidad.

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Otro factor que perjudica al tráfico de viajeros es el alza del combustible. "La turbosina ha generado un apretón en tarifas y el tráfico de turismo es más sensible al precio.

"Al haber más sensibilidad al precio eso acentúa que la gente tenga menos propensión a viajar o tomar vacaciones. En invierno vinieron menos spring breakers, que han sido por lo general una fuente de tráfico muy importante, y no llegaron en números relevantes a Cancún. El sargazo es otro disuasivo. Se corrió mucho la voz de que las playas estaban feas y que olía feo", agregó Cojuc.

En tanto, Francico Madrid Flores, director del Centro de Investigación de Turismo Sustentable, concordó que, conforme pase el tiempo y el precio del petróleo siga por arriba de 60 dólares por barril, se generará más incertidumbre en Estados Unidos, lo que afectará los viajes de turismo.