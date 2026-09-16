Retirarán 23 embarcaciones abandonadas de la laguna Nichupté en Cancún

El retiro de 23 embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté, en este destino turístico inicia mañana, como parte de una acción considerada histórica para contribuir a la limpieza y conservación de este ecosistema. Los trabajos se realizarán de manera conjunta entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), los Asociados Náuticos de Quintana Roo, la Capitanía de Puerto y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

El presidente del sector náutico, Francisco Fernández Millán, explicó que la primera fase contempla retirar 23 embarcaciones de un inventario de alrededor de 50. Precisó que se comenzará con aquellas que, por sus condiciones y ubicación, pueden ser maniobradas con mayor facilidad, principalmente las que permanecen flotando o se encuentran en las orillas y periferias de la laguna.

Noticia Destacada Más de 80 embarcaciones abandonadas contaminan la laguna Nichupté de Cancún

El representante de la Conanp, Arturo González González, señaló que las unidades representan un riesgo ambiental, debido a que, además de generar contaminación visual, pueden contener residuos sólidos, cableado, acumuladores, combustibles y estructuras deterioradas que terminan afectando el agua y los manglares. Añadió que también se contempla la aplicación de multas a quienes hayan abandonado las embarcaciones.

Fernández Millán destacó que el proyecto comenzó a gestarse hace casi dos años y que, durante los últimos cinco meses, se intensificaron las reuniones y labores de logística, inventario y documentación de cada unidad.

Determinarán si alguna se devuelve a sus propietarios o si procede su destrucción / Rodolfo Flores

Pedro Murillo Garay, representante de la Capitanía de Puerto en Puerto Juárez, informó que existen procedimientos administrativos para determinar el abandono de las embarcaciones, los cuales pueden prolongarse alrededor de seis meses. Por ello, en una primera instancia, serán trasladadas a un predio seguro con apoyo del Ayuntamiento de Benito Juárez, que proporcionará plataformas y grúas.

Una vez concluida la tramitología, se determinará si alguna de las unidades puede ser devuelta a sus propietarios o si procede su destrucción. Asimismo, los integrantes del sector náutico plantearon establecer un mecanismo de registro y resguardo que permita evitar que futuras embarcaciones permanezcan abandonadas en la laguna después de fenómenos meteorológicos.

Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, informó que esta primera fase contempla retirar las unidades abandonadas ubicadas en las orillas de la laguna y que pueden ser trasladadas mediante arrastre.

Embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté / Rodolfo Flores

Precisó que los navíos serán llevados a tierra para su resguardo, fuera del sistema lagunar. En caso de que alguna persona acredite legalmente la propiedad de una embarcación, podrá continuar con el procedimiento jurídico correspondiente ante la Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina.

El funcionario indicó que esta etapa forma parte de un proceso de ordenamiento que continuará posteriormente. Con apoyo de plataformas especializadas, también se prevé retirar las unidades que se encuentran en zonas más adentradas de la laguna Nichupté.

Las labores se llevan a cabo mediante la coordinación entre el Gobierno Federal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina, los Asociados Náuticos de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Noticia Destacada Retirarán alrededor de 50 embarcaciones encalladas en la Laguna Nichupté de Cancún

Antecedentes

El retiro de embarcaciones abandonadas en la laguna Nichupté fue planteado en distintas ocasiones durante los últimos dos años, debido a la presencia de unidades hundidas, encalladas o que permanecen en las orillas del sistema lagunar.

En diciembre del 2024, representantes de los Asociados Náuticos de Quintana Roo y la Capitanía de Puerto acordaron iniciar acciones para retirar embarcaciones hundidas y abandonadas. En ese momento, se contemplaba comenzar los trabajos durante el primer bimestre del 2025; sin embargo, el procedimiento no se concretó durante ese periodo.

Para febrero del 2025, el sector náutico informó que se tenía identificada la presencia de alrededor de 50 embarcaciones que requerían ser retiradas de la laguna. Algunas permanecían en las orillas, mientras que otras estaban encalladas o hundidas, por lo que se planteó realizar las maniobras de manera gradual.

En agosto de ese mismo año, representantes del sector señalaron que la cifra podía alcanzar entre 60 y 80 unidades. También explicaron que la intervención requería realizar procedimientos ante la Capitanía de Puerto para determinar la situación legal de cada navío y establecer si era posible retirarlo, debido a que algunos contaban con propietarios identificados.

Estructuras deterioradas terminan afectando el agua y los manglares / Rodolfo Flores

En marzo del 2026 se planteó nuevamente acelerar las labores y aprovechar la maquinaria disponible por los trabajos del Puente Vehicular Nichupté. La propuesta contemplaba retirar entre 25 y 30 embarcaciones antes de que concluyeran esas obras, debido a que posteriormente las maniobras podrían requerir mayor logística y equipo.

Durante los meses siguientes continuaron las gestiones entre autoridades y representantes del sector náutico con el objetivo de definir el inventario, la situación jurídica de las unidades y la logística necesaria para trasladarlas fuera de la laguna.

El procedimiento que comienza ahora contempla una primera fase con 23 embarcaciones que pueden ser retiradas con mayor facilidad, principalmente aquellas que permanecen flotando o se encuentran en las orillas y periferias. Las unidades ubicadas en zonas más adentradas o que requieren equipo especializado serán consideradas en etapas posteriores.