Derrumbe de edificio en Gaza deja al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

Al menos 20 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio residencial de seis plantas en Ciudad de Gaza durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre.

El inmueble se encontraba en la calle Al Sinaa, en el oeste de la ciudad, y alojaba a familias desplazadas pese a los daños que había sufrido durante el conflicto. Los primeros reportes también dieron cuenta de 14 heridos y varias personas que lograron sobrevivir al colapso.

El edificio había recibido impactos durante ataques israelíes previos y presentaba daños estructurales. Cerca de un centenar de personas utilizaban el inmueble como refugio ante la falta de alternativas de vivienda.

Rescatistas buscan a desaparecidos entre los escombros

Equipos de emergencia acudieron a la zona para recuperar cuerpos y buscar posibles sobrevivientes bajo los restos del edificio.

Las labores enfrentan limitaciones por la falta de maquinaria pesada y otros recursos necesarios para retirar los escombros.

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La Defensa Civil de Gaza advirtió que cerca de 2 mil edificios se encuentran en condiciones similares y permanecen habitados, pese al riesgo de nuevos colapsos. Las familias recurren a estas construcciones debido a la falta de espacios seguros donde establecerse.

Los equipos de rescate también señalaron que el inmueble había sufrido daños por los ataques y por las detonaciones registradas en zonas cercanas.

Desplazamiento mantiene a familias en edificios dañados

La crisis de vivienda se mantiene como uno de los principales problemas en la Franja de Gaza. Datos del Site Management Cluster citados por Naciones Unidas situaron en alrededor de 1.7 millones el número de personas alojadas en unos mil 600 sitios de desplazamiento durante 2026.

La falta de refugios obliga a parte de la población a permanecer en construcciones dañadas o instalaciones improvisadas. La Defensa Civil pidió facilitar la entrada de maquinaria y equipo para atender derrumbes y retirar escombros.

GAZA: 9 KILLED, 14 WOUNDED, AROUND 60 MISSING IN BUILDING COLLAPSE



Gazan media report that the Al-Saada (“Happiness”) building in the Al-Sinaa area of southwestern Gaza City collapsed on its residents overnight.



At least 9 people were killed, 14 wounded, and around 60 remain… pic.twitter.com/MOCF4TkecV — Mossad Commentary (@MOSSADil) September 16, 2026

El colapso de este miércoles ocurre en un territorio donde gran parte de la infraestructura quedó dañada desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza.

IO