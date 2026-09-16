Clausuran juego mecánico tras conato de incendio en la Feria de San Román en Campeche

Un conato de incendio se registró en uno de los juegos mecánicos instalados en la feria de San Román, ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, luego de que ciudadanos que se encontraban en la zona detectaran la presencia de humo.

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Los hechos ocurrieron cuando varias personas hacían fila para abordar el juego y se percataron de que de la estructura comenzaba a salir humo, por lo que dieron aviso para evitar que el juego continuara operando.

Personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar una valoración y, tras revisar la estructura, procedió a clausurar el juego mecánico al determinar que no podía continuar funcionando.