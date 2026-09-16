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Campeche / Sucesos

Clausuran juego mecánico tras conato de incendio en la Feria de San Román en Campeche

Un juego mecánico de la feria de San Román fue clausurado por Protección Civil luego de que visitantes detectaran humo proveniente de la estructura.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de sept de 2026

1 min

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Conato de incendio obliga a cerrar juego mecánico en San Román
Conato de incendio obliga a cerrar juego mecánico en San Román

Un conato de incendio se registró en uno de los juegos mecánicos instalados en la feria de San Román, ubicada sobre la avenida Miguel Alemán, luego de que ciudadanos que se encontraban en la zona detectaran la presencia de humo.

Los fuegos artificiales lucieron durante la celebración del grito.

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Los hechos ocurrieron cuando varias personas hacían fila para abordar el juego y se percataron de que de la estructura comenzaba a salir humo, por lo que dieron aviso para evitar que el juego continuara operando.

Personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar una valoración y, tras revisar la estructura, procedió a clausurar el juego mecánico al determinar que no podía continuar funcionando.

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