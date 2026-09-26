¿Eres médico o enfermero en Quintana Roo? Ofrecen sueldos de hasta 19 mil 200 pesos: requisitos y registro

Quintana Roo forma parte de la convocatoria nacional del Servicio Universal de Salud (SUS) para incorporar a personal médico y de enfermería a los nuevos Consultorios de Atención Primaria a la Salud, una oportunidad dirigida a profesionales que buscan integrarse a la atención de primer nivel en distintas zonas del estado.

El registro comenzó el 14 de septiembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, por lo que médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y personal técnico que cumplan con el perfil todavía pueden realizar su inscripción.

En Quintana Roo se contempla la instalación de 187 consultorios, como parte de una red nacional de 12 mil 750 unidades.

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¿Quiénes pueden participar en Quintana Roo?

La convocatoria está dirigida a profesionales de la salud interesados en brindar atención médica de primer nivel. Entre los perfiles contemplados se encuentran:

Médicas y médicos generales.

Médicas y médicos con especialidades relacionadas con la atención primaria.

Licenciadas y licenciados en Enfermería.

Profesionales con especialidad en enfermería familiar, salud familiar o comunitaria.

Técnicas y técnicos en Enfermería.

También pueden participar médicos y personal de enfermería recién egresados, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria y cuenten con la documentación profesional requerida o en trámite, según corresponda.

¿Cuánto pagarán a médicos y enfermeros?

Uno de los principales datos de interés para quienes buscan participar son los apoyos económicos mensuales contemplados por el programa. De acuerdo con la información de la convocatoria, los montos son:

Médicos: 19 mil 200 pesos mensuales.

19 mil 200 pesos mensuales. Licenciadas y licenciados en Enfermería: 13 mil 350 pesos mensuales.

13 mil 350 pesos mensuales. Técnicas y técnicos en Enfermería: 11 mil pesos mensuales.

La asignación de las plazas dependerá de la disponibilidad, las características del perfil de cada aspirante y las necesidades territoriales del Servicio Universal de Salud.

¿Qué requisitos piden para registrarse?

Las personas interesadas deberán integrar su expediente con la documentación solicitada por la convocatoria. Entre los documentos señalados se encuentran:

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Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Título profesional, cuando corresponda.

Cédula profesional, cuando corresponda.

Documentos que acrediten la formación especializada, en caso de contar con una especialidad.

El proceso contempla distintas etapas, entre ellas registro, validación documental, evaluación del perfil, asignación, notificación y formalización e inducción.

¿Cómo registrarse en la convocatoria?

El trámite es personal y gratuito, por lo que los aspirantes no necesitan recurrir a gestores ni pagar para presentar su solicitud.

El registro se realiza en línea a través del portal oficial del Servicio Universal de Salud. Los aspirantes deberán completar sus datos personales, proporcionar la información solicitada y cargar la documentación correspondiente. Es importante conservar el comprobante o folio generado durante el proceso para dar seguimiento a la solicitud.