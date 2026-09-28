¡Hasta 51 mil pesos sólo en permisos! Esto puede costar abrir un negocio formal en Cancún

Abrir y mantener un negocio formal en Benito Juárez representa una pesada carga económica para los comerciantes, con un desembolso inicial de 51 mil 328 pesos sólo por permisos de apertura y obligaciones que, dependiendo del giro, pueden acumular hasta 750 mil 509.90 pesos al año, entre licencias, recolección de basura, uso de suelo, movilidad, anuncios y otros conceptos municipales y estatales, de acuerdo con el administrador de una empresa consultada por POR ESTO!.

Mientras seis de cada 10 comercios en Cancún operan en la informalidad y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) reporta 386 cierres definitivos de micro y pequeños negocios durante el primer semestre del año.

A este costo se suma la cantidad de gestiones que deben realizar los emprendedores para obtener y conservar sus licencias. De manera anual deben cubrir, entre otros conceptos, el servicio de recolección de basura y cursos relacionados con prevención y combate de incendios y primeros auxilios.

El Ayuntamiento dispone de una Ventanilla Única de Trámites y Servicios para concentrar las gestiones en un mismo sitio; sin embargo, comerciantes consultados señalan que los procesos continúan siendo tardados.

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El peso de las tarifas

El costo inicial para poner en funcionamiento un establecimiento asciende a 51 mil 328 pesos e incluye el dictamen de Protección Civil, por mil 585 pesos; derechos de recolección de basura, por 6 mil 888; uso de suelo, 3 mil 733; análisis de agua residual, 7 mil 200; licencia de funcionamiento, 19 mil 355, y permisos para anuncios publicitarios en zona urbana, por 5 mil 812.

Una vez establecido, la suma de permisos y obligaciones puede incrementarse considerablemente. El cálculo proporcionado por emprendedores alcanza 750 mil 509.90 pesos, aunque el monto varía de acuerdo con el giro y los requerimientos específicos de cada establecimiento.

Entre los conceptos considerados se encuentran 136 mil 660.96 pesos por permisos para anuncios; 184 mil 340.14 por recolección de basura; 156 mil 814.18 por permisos de carga y descarga en distintas zonas; 68 mil 450 por uso de suelo; 51 mil 671.62 por movilidad y 38 mil 710 pesos por licencias de funcionamiento, además de otros pagos relacionados con cuestiones ambientales y de Protección Civil.

Hasta agosto se contabilizaron 6 mil 300 permisos para vendedores en la vía Pública / POR ESTO!

Obstáculos para regularizarse

A los costos se suman señalamientos de comerciantes sobre los requisitos para obtener las licencias de funcionamiento. Empresarios consultados cuestionaron que se les exija la terminación de obra de los inmuebles para poder obtener una licencia, particularmente en establecimientos ubicados en propiedades antiguas.

“Para sacar hoy la Licencia de Funcionamiento te exigen la terminación de obra del local que ocupes. Un documento que hace 30 o 40 años no lo daba la autoridad y no tiene relación alguna con lo que es el funcionamiento, además de que el Municipio tiene dichos documentos. Lo hacen para sacar más dinero y extorsionar a los que quieren abrir u operar un negocio”, señalaron.

Los comerciantes explicaron que la falta de ese documento también puede impedir que un propietario rente un inmueble para uso comercial, debido a que el inquilino no podría obtener su licencia de funcionamiento. En esos casos, agregaron, el propietario debe iniciar un proceso de regularización que puede implicar nuevos trámites y multas.

Actualmente operan 2 mil 500 vendedores en los mercados ambulantes de la ciudad. / POR ESTO!

Informalidad y cierres

El peso de las obligaciones coincide con un crecimiento de actividades comerciales fuera de la formalidad. La Canaco-Servytur reportó que a mediados de año seis de cada 10 negocios en Cancún operaban en la informalidad, por lo que alrededor de 40 por ciento correspondía al comercio formal. pre

Paloma Ortega, dirigente de tianguistas, señaló que actualmente operan unos 2 mil 500 vendedores en los mercados ambulantes, aunque durante los fines de semana la cifra llega a acercarse a 3 mil.

En el comercio en vía pública, el padrón hasta agosto del 2026, contabilizó 6 mil 300 permisos, unos 400 más que al inicio del año.

La Canaco-Servytur reportó el cierre de 386 micro y pequeños negocios durante el primer semestre y advirtió que la cifra podría superar los 400.

El panorama plantea una contradicción pen Cancún: mientras la actividad económica mantiene una fuerte presencia de establecimientos que requieren servicios y permisos municipales, los costos y requisitos para operar dentro de la formalidad representan una barrera, mientras crecen las actividades comerciales en tianguis y vía pública.