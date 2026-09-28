La Granja VIP: Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado del reality

El día de ayer, se llevó a cabo la Gala de eliminación de ‘La Granja VIP’, en donde se dio a conocer que Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado del polémico reality.

Cabe mencionar que la gala estuvo llena de polémicas, ya que varios de los granjeros estaban nominados y nadie quería salir, entre ellos: Julio Camejo, Bebeshita, Kenny y Manelik; quienes sabían que su permanencia estaba en juego dentro de la competencia.

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Carlos Trejo es el tercer eliminado de ‘La Granja VIP’

Después de cerrar las votaciones se decidió que la primera en regresar a la granja fue la Bebeshita, seguida por Manelyk, dos mujeres que han dado mucho contenido dentro de la competencia. Sin embargo, las cosas se pusieron un poco tensas cuando solo quedaban tres nominados Kenny, Julio Camejo y Carlos Trejo.

De los últimos tres, la primera en regresar fue Kenny, después se reveló que los votos habían ayudado a Julio Camejo y que Carlos Trejo era el eliminado.

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Varios de los llamados granjeros que siguen en la competencia, hablaron de la salida de Carlos Trejo, afirmando que debía salir de la competencia, pues no había hecho muchas cosas por integrarse con ellos.

Ahora, una nueva semana arranca en el reality show, en donde nuevas estrategias comenzarán a realizarse y las cosas pueden cambiar de un momento a otro.

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