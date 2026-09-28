Protección Civil anticipa lluvias muy fuertes en Yucatán este martes 29 de septiembre: hay alerta en más de 30 municipios

Protección Civil Yucatán (Procivy) pidió a la población extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes para este martes en el estado, condiciones que se extenderán a prácticamente todo el territorio estatal durante la tarde.

De acuerdo con el aviso, las lluvias comenzarán alrededor de las 13:00 horas en municipios del oriente de Yucatán y posteriormente avanzarán hacia otras zonas del estado. Para Mérida, se prevé que las precipitaciones se presenten principalmente entre las 16:00 y 18:00 horas.

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Entre los municipios donde se recomienda prestar especial atención se encuentran Sotuta, Quintana Roo, Oxkutzcab, Mayapán, Maní, Mama, Kantunil, Izamal, Huhí, Dzoncauich, Dzilam González, Dzán, Chumayel, Xocchel, Tunkás, Tizimín, Tixmehuac, Tepakán, Temax, Tekit, Tekax, Tekal de Venegas, Tecoh, Teabo, Sudzal, Cenotillo, Cantamayec, Buctzotz, Akil, Homún y Cuzamá.

Procivy aclaró que, aunque un municipio no aparezca en esta lista, la población también debe mantenerse atenta y tomar las medidas preventivas necesarias, debido a que las lluvias podrían presentarse en distintas zonas de Yucatán.

Recomendaciones ante las lluvias en Yucatán

Ante las condiciones previstas para este martes 29 de septiembre en Yucatán, se recomienda a la población:

No cruzar calles, avenidas o zonas inundadas , ya sea a pie o en vehículo.

, ya sea a pie o en vehículo. Evitar acercarse a cables eléctricos caídos y reportarlos a las autoridades correspondientes.

y reportarlos a las autoridades correspondientes. Al conducir, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos, debido a la posible disminución de visibilidad y al pavimento mojado.

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Evitar permanecer debajo de árboles, estructuras inestables o anuncios durante las lluvias y rachas de viento.

Retirar o asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento.

Mantenerse pendiente de los avisos oficiales de Protección Civil y de las autoridades municipales .

. En caso de una situación de emergencia, comunicarse al número 9-1-1.

La recomendación principal es mantenerse informado durante el desarrollo de las lluvias, especialmente durante las horas de mayor precipitación previstas para cada zona de Yucatán.