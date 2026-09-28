Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV Video Music Awards

Apenas unos meses después de su fastuosa boda con el astro del fútbol americano Travis Kelce, la estrella del pop Taylor Swift hizo historia el domingo al convertirse en la artista más galardonada de los premios MTV Video Music Awards (VMAs).

La cantante de 36 años estaba empatada con Beyoncé en número de estatuillas, con 30 cada una. Sin embargo, rompió el empate al recibir el primer premio de distinción al director artístico (Artist Director Honors) por su trabajo detrás de cámara en los videos de sus canciones.

También ganó el premio a Video del Año, que dedicó a la fallecida leyenda de la música country Dolly Parton. Swift aprovechó la ocasión para estrenar el videoclip de su nuevo sencillo "Patient Zero", protagonizado por los actores Colin Farrell y Dakota Johnson.

Sin embargo, la intérprete se quedó con las manos vacías en algunas categorías importantes como Artista del Año, que fue para la reina del pop Madonna.

La artista de 68 años inauguró el espectáculo con su primera actuación en los VMAs desde 2003, cuando protagonizó el icónico momento en que besó a Britney Spears y Christina Aguilera en el escenario. Esta vez compartió escenario con Sabrina Carpenter y Charli XCX.

La banda grunge Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard, convirtiéndose en el primer grupo en obtener el máximo galardón en más de 20 años. Su líder, Kurt Cobain, se suicidó en 1994 tras el éxito de los álbumes "Nevermind" e "In Utero".

"Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente continúa teniendo hambre de autenticidad. Algo real, algo sin concesiones. Algo que te dice que está bien venir tal como eres", declaró el bajista Krist Novoselic.

La ceremonia, transmitida por las cadenas CBS y MTV, fue conducida por el rapero Snoop Dogg.