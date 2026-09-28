Homicidio de dentista en la Supermanzana 2 de Cancún habría sido por un móvil pasional; detienen a dos

Las investigaciones a raíz del homicidio de un dentista en el centro de Cancún el pasado 15 de septiembre, llevaron a la detención de dos sujetos, uno señalado como autor material y el otro, un extranjero realizó trabajos de “halconeo”. Asimismo, las autoridades ministeriales confirmaron que se trató de un móvil pasional y hay más involucrados.

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima fue identificada oficialmente como Jesús “N”, de 55 años, quien fue asesinado a balazos en el estacionamiento de Plaza Galerías, ubicada en la avenida Tulum, en la Supermanzana 2 de Cancún, donde tenía su consultorio dental.

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Los detenidos fueron identificados como Yael, alias “El Pelón”, de 30 años, señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del crimen, y Jordan, de 25 años y nacionalidad extranjera, a quien se atribuyen labores de vigilancia. Ambos quedaron a disposición de un juez de control. Las autoridades señalaron que la investigación continúa y que hay más personas posiblemente involucradas.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía de Quintana Roo, la mañana del día de los hechos, los dos hombres se reunieron en un departamento de la supermanzana 98 para planear el homicidio. Yael habría acudido después al consultorio dental en una motoneta para identificar a la víctima. Según la investigación, ingresó al establecimiento y se hizo pasar por paciente; incluso pagó mil 100 pesos por una limpieza dental.

Posteriormente, el hombre fue a una tienda ubicada en la avenida Nichupté, donde compró tres impermeables largos, tipo gabardina, y dos sombreros plastificados. Las autoridades indicaron que habría utilizado estas prendas para cubrirse de la lluvia y ocultar su identidad. Después regresó al consultorio, dejó ahí la motoneta, que ya fue asegurada, y se dirigió a pie al estacionamiento.

Según la versión ministerial, mientras esperaba, Yael aparentó recoger basura y revisar un contenedor. Jordan, por su parte, habría permanecido dentro de la plaza realizando labores de vigilancia para avisarle cuándo saliera el dentista.

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La Fiscalía detalló que Jesús “N” salió de su consultorio y se dirigió a su automóvil, un Seat Ibiza de color blanco. Al abrir la cajuela para colocar una caja negra, Yael presuntamente se acercó por detrás y le disparó en siete ocasiones con un arma corta tipo escuadra calibre 9 milímetros.

Las autoridades informaron que el móvil del crimen sería pasional, aunque no ofrecieron más detalles al respecto. La investigación sigue abierta para establecer la participación de otras personas y concretar nuevas detenciones.