Muere cría de manatí tras ser golpeada por una embarcación en Río Hondo

Una cría hembra de manatí, de menos de un mes de nacida, murió a consecuencia del impacto de una embarcación en las aguas del Río Hondo, en el sur de Quintana Roo. De acuerdo con la Red de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos del estado, se trata del primer registro documentado de una colisión letal de este tipo en la región sur de la entidad.

El ejemplar fue encontrado sin vida el pasado 11 de octubre y medía 1.28 metros de longitud. La necropsia, practicada por especialistas del Laboratorio de Mamíferos Acuáticos de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Unidad Chetumal, determinó que presentaba una extensa fractura en el cráneo provocada por el golpe y que las lesiones fueron mortales.

Noticia Destacada Muerte de manatí en Río Hondo alerta sobre riesgos por tráfico de embarcaciones

La atención del caso se realizó por medio de la red estatal, coordinada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En las labores participó personal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo) y de la Secretaría de Marina, dependencia que brindó apoyo logístico para el traslado del animal.

También colaboraron estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) y de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO).

La participación de estas instituciones permitió que el ejemplar fuera trasladado y examinado por personal especializado para determinar las causas de su muerte.

Durante el procedimiento se recolectaron muestras biológicas que contribuirán a los trabajos de estudio y conservación de la especie.

Noticia Destacada Denuncian abandono de manatí muerto en la Bahía de Chetumal

La red informó que entre las amenazas para la supervivencia de los manatíes se encuentran las colisiones con embarcaciones, un riesgo que es mayor durante las primeras etapas de vida, cuando los ejemplares son más vulnerables.

Tras el hecho, la Red de Atención a Varamientos exhortó a quienes navegan por estas aguas a reducir la velocidad y extremar precauciones en las zonas donde habitan manatíes, con el fin de prevenir que se registren nuevos casos.